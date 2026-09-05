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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

هفته ششم لیگ بیست و ششم؛

استقلال و پرسپولیس بدون محروم؛ بازی چادرملو صرفا با حضور بانوان

استقلال و پرسپولیس بدون محروم؛ بازی چادرملو صرفا با حضور بانوان

تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته ششم رقابت های لیگ برتر بازیکن محروم ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی محرومان هفته ششم لیگ برتر به شرح زیر است:

شهرام مهربان مربی( رای انضباطی) شمس آذر قزوین

محمد ابراهیمی مربی ( اخطار) خیبرخرم آباد

حامد نورمحمدی مربی ( تعداد اخطار) صنعت نفت آبادان

حسین شاهین مدیر رسانه( کارت قرمز) ملوان بندرانزلی

*چادرملو اردکان با رای کمیته انضباطی از حضور تمشاگران مرد محروم است و مسابقه این تیم با شمس آذر قزوین در هفته ششم لیگ برتر صرفا با حضور بانوان تماشاگر برگزار می شود.

یادآور می گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده اند استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاهها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.

کد مطلب 6937827

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