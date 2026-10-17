گل آسانی در کنار رونالدو در بین برترین های آسیا + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا به پایان رسید و تیم فوتبال استقلال ایران با کسب دومین پیروزی متوالی خود پایین‌تر از العین امارات در رده دوم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

استقلال در این هفته میهمان الغرافه قطر بود و یاسر آسانی وینگر آلبانیایی آبی‌پوشان با شوتی زیبا و تماشایی موفق شد گل نخست این دیدار را برای تیمش به ثمر برساند تا نقش مهمی در پیروزی استقلال ایفا کند.

در پایان دیدارهای این هفته، رسانه کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) نامزدهای کسب عنوان بهترین گل هفته لیگ نخبگان آسیا را معرفی کرد که در میان آنها نام گل زیبای یاسر آسانی نیز به چشم می‌خورد. گل وینگر استقلال در این رقابت باید با گل کریستیانو رونالدو، مهاجم النصر عربستان، به تیم نفتچی رقابت کند.

همچنین گل سردار آزمون مهاجم ایرانی شباب الاهلی امارات به الاتحاد عربستان در فهرست نامزدهای برترین گل‌ها قرار گرفته است.