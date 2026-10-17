  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۱

گل آسانی در کنار رونالدو در بین برترین های آسیا + فیلم

گل آسانی در کنار رونالدو در بین برترین های آسیا + فیلم

با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا گل وینگر تیم استقلال ایران به الغرافه قطر در بین برترین گل های هفته دوم لیگ نخبگان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا به پایان رسید و تیم فوتبال استقلال ایران با کسب دومین پیروزی متوالی خود پایین‌تر از العین امارات در رده دوم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

استقلال در این هفته میهمان الغرافه قطر بود و یاسر آسانی وینگر آلبانیایی آبی‌پوشان با شوتی زیبا و تماشایی موفق شد گل نخست این دیدار را برای تیمش به ثمر برساند تا نقش مهمی در پیروزی استقلال ایفا کند.

در پایان دیدارهای این هفته، رسانه کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) نامزدهای کسب عنوان بهترین گل هفته لیگ نخبگان آسیا را معرفی کرد که در میان آنها نام گل زیبای یاسر آسانی نیز به چشم می‌خورد. گل وینگر استقلال در این رقابت باید با گل کریستیانو رونالدو، مهاجم النصر عربستان، به تیم نفتچی رقابت کند.

همچنین گل سردار آزمون مهاجم ایرانی شباب الاهلی امارات به الاتحاد عربستان در فهرست نامزدهای برترین گل‌ها قرار گرفته است.

کد مطلب 6979669

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سجاد IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      دو تا گل معمولی ولی گل آسانی سوپر گلی که در تاریخ فوتبال استقلال به یاد میمونه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها