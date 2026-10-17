اجرای ۸ نمایش آئینی از دهه اول فاطمیه در حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، مرکز هنرهای نمایشی سوره در ایام فاطمیه و از شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تا وفات حضرت ام البنین (س)، اقدام به برپایی خانه تئاتر آئینی با اجرای ۸ نمایش از اول آبان تا اول آذر خواهد کرد.

این آثار توسط گروه‌های تئاتر آئینی تولید شده‌اند که در تالارهای اندیشه، سوره، مهر و حوزه هنری روی صحنه می‌روند.

این نمایش‌ها به شرح زیر است:

نمایش «نقطه عطف» به نویسندگی مرتضی هاشمی و کارگردانی محسن انصاری از ۱ تا ۱۰ آبان، ساعت ۱۸:۳۰، تالار اندیشه

نمایش «مرگ اندود» به نویسندگی داوود کریمی و کارگردانی سید وحید میر یونسی از ۱ تا ۱۰ آبان، ساعت ۱۹:۳۰، تالار سوره

نمایش «خورشید پشت در» به نویسندگی سید صدرا میرئی و کارگردانی امیرحسن حاج حریری و مهدی نیک روش از ۱۲ تا ۲۲ آبان، ساعت ۱۹، تالار اندیشه

نمایش «تنها نمی‌توانم» به نویسندگی و کارگردانی سید محمد حسن حسینی از ۱۲ تا ۱۷ آبان، ساعت ۱۹، تالار سوره

نمایش «آتش دل» به نویسندگی باقر صمدی و کارگردانی میثم رضایی نژاد از ۱۴ تا ۱۹ آبان، ساعت ۱۹، تماشاخانه مهر

نمایش «ستاره بان» به نویسندگی و کارگردانی محیا خجسته از ۲۱ آبان تا ۱ آذر، ساعت ۱۸:۳۰، تالار سوره

نمایش «زنی شبیه مادر» به نویسندگی و کارگردانی وفا طرفه از ۲۱ آبان تا ۱ آذر ساعت ۱۸:۳۰، تماشاخانه مهر

نمایش «نظاره گر» به نویسندگی علیرضا ناسوتی و کارگردانی محمدعلی ذاکری از ۲۵ آبان تا ۱ آذر، ساعت ۱۹، تالار اندیشه