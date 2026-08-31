تمدید مهلت ارسال فیلم آثار به جشنواره نمایش عروسکی تهران- مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، مهلت ارسال فیلم آثار به بیستویکمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران-مبارک تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شد.
گروههای نمایشی میتوانند فیلم آثار خود را در مهلت تعیینشده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
آثار در چهار بخش اصلی نمایشهای (صحنهای) کودک و نوجوان، نمایشهای (صحنهای) بزرگسال، نمایشهای فضای باز و نامتعارف و بخش خیالنامه میناب مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
فهرست نهایی نمایشهای برگزیده برای حضور در بیستویکمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران-مبارک نیز در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد.
متقاضیان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره به نشانی https://tehranmobarak.theater.ir/register مراجعه کنند یا با دبیرخانه جشنواره در تماس باشند.
بیستویکمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران-مبارک به دبیری پوپک عظیمپور تبریزی، مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار میشود.
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