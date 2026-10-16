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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

نمایش «یک شب هزار شب» نقد می‌شود

نمایش «یک شب هزار شب» نقد می‌شود

تازه‌ترین جلسه از سلسله نشست های «نقد حضوری» کانون ملی منتقدان تئاتر ایران با جلسه نقد و بررسی نمایش «یک شب هزار شب» در تماشاخانه سنگلج برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، تازه ترین جلسه از فصل جدید «نشست های نقد حضوری» کانون ملی منتقدان تئاتر ایران با همکاری تماشاخانه سنگلج روز یکشنبه ۲۶ مهر با جلسه نقد و بررسی نمایش «یک شب هزار شب» به نویسندگی فرهاد نقدعلی و کارگردانی علی یدالهی برگزار می شود.

در این جلسه که ورود علاقه مندان به آن آزاد است، سعید محبی منتقد، پژوهشگر، نمایشنامه نویس و عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران به عنوان منتقد، مجری و گرداننده برنامه با همراهی رحمت امینی نویسنده، کارگردان، پژوهشگر، منتقد عضو کانون ملی منتقدان تئاتر به ارائه نقطه نظرات خود درباره نمایش «یک شب هزار شب» می پردازند.

تئاتر «یک شب هزار شب» از جمله آثار نمایشی این روزهای تماشاخانه سنگلج است که تا پایان مهر در ساعت ۱۹:۳۰ پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

بازیگران این اثر نمایشی شهرام مسعودی، مرجان قمری، علی یدالهی، فرهاد شریفی، مهدی نوری، مهشید ناصری، بردیا یدالهی، محمودرضا پیرنیا، بهراد جاوید، مرسده قمری هستند.

کد مطلب 6979428
ندا زنگینه

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