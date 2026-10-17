اهمیت رادیولوژی در تشخیص زودهنگام بیماری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا پورعلی‌اکبر، دبیر چهل‌ویکمین کنگره رادیولوژی ایران، با اشاره به شعار امسال کنگره، «Beyond Images, Beyond Boundaries» به معنای «فراتر از تصاویر، فراتر از مرزها»، اظهار داشت: تحولات چشمگیر علمی و فناوری، به‌ویژه ورود هوش مصنوعی به عرصه پزشکی و رادیولوژی، موجب شده است نگاه به تصویربرداری پزشکی از تفسیر یک تصویر فراتر برود و نقش رادیولوژیست‌ها در فرایند تشخیص، تصمیم‌گیری بالینی و انتخاب مسیر درمان گسترش یابد.

وی افزود: وظیفه اصلی رادیولوژیست، تفسیر تصاویر پزشکی است؛ اما با گسترش کاربرد رادیولوژی در حوزه‌های مختلف پزشکی، این تخصص می‌تواند نقش فعال‌تری در تشخیص بیماری‌های گوناگون، تصمیم‌گیری‌های مهم بالینی و شکل‌گیری نظام‌های همکاری میان‌رشته‌ای ایفا کند. رادیولوژیست‌ها می‌توانند با مشارکت در تعیین روش‌های تشخیصی و برنامه‌ریزی درمان، نقش مؤثرتری در روند مراقبت از بیماران داشته باشند.

اینتگریشن اطلاعات بالینی و تصویربرداری؛ از محورهای تحول رادیولوژی

این متخصص رادیولوژی با تأکید بر اهمیت ادغام اطلاعات در تشخیص پزشکی اظهار کرد: ورود هوش مصنوعی علاوه بر افزایش سرعت برخی فرایندها، ظرفیت ارزشمندی برای اینتگریشن و ادغام اطلاعات بالینی بیمار با داده‌های تصویربرداری ایجاد کرده است. این قابلیت به پزشکان کمک می‌کند تا با در نظر گرفتن مجموعه اطلاعات مرتبط با بیمار، به تشخیص دقیق‌تری برسند و تصمیم‌های مناسب‌تری درباره درمان و پیگیری‌های بعدی اتخاذ کنند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: آینده رادیولوژی، آینده‌ای متحول‌شده است. استفاده از روش‌های مختلف تصویربرداری، ادغام و تحلیل اطلاعات حاصل از آن‌ها و بهره‌گیری از هوش مصنوعی می‌تواند به بهبود تشخیص بیماری‌ها، انتخاب مسیر درمان و پیگیری مؤثرتر بیماران کمک کند. این رویکرد، مسیری است که در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته و کنگره امسال نیز با شعار خود بر اهمیت آن تأکید دارد.

۱۲ حوزه اصلی علمی و بیش از ۴۵ کارگاه تخصصی

پورعلی اکبر با اشاره به برنامه علمی کنگره گفت: در این رویداد، حدود ۱۲ حوزه اصلی علمی رادیولوژی و زیرشاخه‌های تخصصی آن پوشش داده می‌شود. برنامه‌ها شامل سخنرانی‌های متعدد، پنل‌ها، کارگروه‌های علمی و بیش از ۴۵ کارگاه تخصصی است.

به گفته دبیر کنگره، حضور پزشکان بالینی در پنل‌های مشترک، یکی از ویژگی‌های برنامه علمی امسال است. این تعامل می‌تواند به به‌روز شدن دانش تخصصی، بررسی روش‌های نوین تشخیصی، استفاده بهینه از فناوری‌های تصویربرداری و شناخت بهتر نیازها و انتظارات پزشکان بالینی از خدمات رادیولوژی در حوزه‌های مختلف پزشکی کمک کند.

پورعلی‌اکبر پیش‌بینی کرد حدود چهار هزار نفر در این رویداد علمی شرکت کنند و ابراز امیدواری کرد استقبال از رویداد امسال بیش از دوره‌های گذشته باشد.

تصویربرداری قلب و تصویربرداری بارداری؛ دو محور ویژه کنگره

دبیر چهل‌ویکمین کنگره رادیولوژی ایران، تصویربرداری قلب و تصویربرداری دوران بارداری را دو محور ویژه یا تم اصلی کنگره امسال معرفی کرد و گفت: با توجه به گسترش دانش قلب و عروق و اهمیت آن در پزشکی امروز، برنامه‌های متنوعی با تمرکز بر تصویربرداری قلب، از جمله سی‌تی‌اسکن قلب، سی‌تی آنژیوگرافی کرونر و ام‌آرآی قلب برگزار خواهد شد. همچنین یک نشست آنلاین با حضور مهمانی برجسته از خارج از کشور در این حوزه پیش‌بینی شده است.

وی درباره محور تصویربرداری بارداری نیز توضیح داد: در این بخش، نشست‌ها و کارگاه‌های متنوعی درباره تصویربرداری در دوران بارداری برگزار می‌شود. همچنین یک جلسه آنلاین با حضور متخصصان حوزه نوروایمیجینگ جنین (تصویربرداری عصبی جنین) در برنامه قرار دارد که انتظار می‌رود از نشست‌های پربار و مورد توجه کنگره باشد.

معرفی تجهیزات پزشکی و محصولات هوش مصنوعی در نمایشگاه کنگره

پورعلی‌اکبر با اشاره به برگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی در حاشیه کنگره اظهار کرد: شرکت‌های فعال در کشور که در زمینه تجهیزات و سامانه‌های رادیولوژی فعالیت دارند، در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. این مجموعه‌ها شامل شرکت‌های واردکننده تجهیزات پیشرفته و همچنین شرکت‌هایی هستند که در زمینه مونتاژ یا تولید سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مرتبط با رادیولوژی در داخل کشور فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در پی برگزاری نشست‌هایی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره هوش مصنوعی، امیدواریم تعدادی از استارتاپ‌ها و شرکت‌های فعال در این حوزه نیز در کنگره حضور یابند و محصولات خود را معرفی کنند. پیش‌بینی می‌شود دست‌کم چهار تا پنج شرکت، محصولات، دستاوردها و راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی خود را در حوزه رادیولوژی ارائه دهند.

به گفته دبیر کنگره، حضور این شرکت‌ها فرصتی برای آشنایی بیشتر متخصصان رادیولوژی، به‌ویژه همکاران جوان، با فناوری‌های جدید و بررسی کاربردهای عملی هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی فراهم می‌کند.

نقش رادیولوژی در تشخیص زودهنگام و پیشگیری از عوارض بیماری‌ها

دبیر چهل‌ویکمین کنگره رادیولوژی ایران با تأکید بر جایگاه رادیولوژی در پزشکی نوین گفت: رادیولوژی امروز صرفاً ابزاری برای تشخیص بیماری نیست، بلکه یکی از ارکان مهم پزشکی مدرن در تشخیص زودهنگام و کمک به پیشگیری از عوارض بیماری‌های مختلف به شمار می‌رود.

وی با اشاره به کاربردهای تصویربرداری در بیماری‌های قلبی‌عروقی توضیح داد: سی‌تی آنژیوگرافی کرونر و بررسی میزان کلسیم عروق کرونر، در افراد و شرایط مناسب، می‌توانند به شناسایی زودهنگام آترواسکلروز (تصلب شرایین) کمک کنند. این اطلاعات می‌توانند در ارزیابی خطر بیماری‌های قلبی‌عروقی و برنامه‌ریزی برای اقدامات پیشگیرانه و درمانی دقیق‌تر مؤثر باشند.

پورعلی‌اکبر، ماموگرافی را نیز یکی از روش‌های ارزشمند غربالگری سرطان پستان دانست و افزود: شناسایی زودهنگام ضایعات می‌تواند امکان تشخیص و درمان به‌موقع را فراهم کند و در نهایت بر روند بیماری و کیفیت زندگی افراد تأثیر بگذارد.

وی تأکید کرد: انتخاب روش تصویربرداری باید هدفمند و با مشورت پزشک انجام شود تا متناسب با شرایط هر فرد، عوامل خطر و نیازهای تشخیصی او باشد. استفاده به‌موقع و مناسب از روش‌های تصویربرداری می‌تواند به انتخاب مسیرهای درمانی مؤثرتر، افزایش طول عمر و حفظ کیفیت زندگی کمک کند.

تأکید بر شناخت عوامل خطر و مراجعه به‌موقع به پزشک

دبیر چهل‌ویکمین کنگره رادیولوژی ایران در پایان، با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن پیشگیری گفت: مردم باید عوامل خطر بیماری‌ها را بشناسند و برای کاهش آن‌ها در زندگی روزمره تلاش کنند. همچنین لازم است با مشورت پزشک، در زمان مناسب و بر اساس نیاز پزشکی از امکانات تصویربرداری استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: گاهی تشخیص یک بیماری در زمان مناسب می‌تواند مسیر زندگی یک انسان را تغییر دهد. هدف رادیولوژی مدرن، تنها مشاهده بیماری نیست؛ بلکه کمک به شناسایی زودهنگام آن، انتخاب صحیح مسیر درمان و حفظ کیفیت زندگی انسان‌ها است.

چهل‌ویکمین کنگره رادیولوژی ایران، بزرگ‌ترین رویداد علمی رادیولوژی کشور و منطقه، از ۱۲ تا ۱۵ آبان‌ ۱۴۰۵ در مرکز همایش‌های بین‌المللی ایران‌مال برگزار می‌شود. هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین تصویربرداری و روش‌های پیشرفته تشخیص بیماری‌ها، از محورهای اصلی این کنگره است.