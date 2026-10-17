به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین ملکی، بعد از ظهر شنبه، از پیش‌بینی ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از طرح‌های قرآنی خبر داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با اشاره به برنامه‌های این مجموعه، بر نقش فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی در تقویت ظرفیت مساجد تأکید کرد.

ملکی در تشریح رقابت‌های فرهنگی و قرآنی مساجد اعلام کرد که یک‌هزار و ۸۳۷ گروه در سطح کشور در این رقابت‌ها شرکت کردند و سهم استان تهران ۱۰۵ گروه با مجموع ۹۴۵ نفر بود.

به گفته وی، ۲۳ گروه تهرانی به مرحله استانی راه یافتند و ۱۱ گروه نیز برای حضور در مرحله کشوری انتخاب شدند. مرحله نهایی این رقابت‌ها ۲۴ آبان‌ماه در همدان برگزار می‌شود.

ملکی درباره نتایج بخش دختران زیر ۱۸ سال گفت که گروه منطقه ۱۴ با محوریت مسجد امام حسن مجتبی(ع) رتبه نخست را کسب کرد.

وی افزود: گروه عصر انتظار پاکدشت با محوریت مسجد حضرت قائم(ع) دوم شد و گروه فاطمه زهرا(س) شهریار با محوریت مسجد محبان سیدالشهدا(ع) در جایگاه سوم قرار گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در تشریح نتایج بخش پسران زیر ۱۸ سال اعلام کرد که گروه خاتم‌الانبیا اسلامشهر رتبه نخست را به دست آورد.

به گفته ملکی، گروه منطقه ۲۲ تهران دوم شد و گروه عصر انتظار پاکدشت رتبه سوم این بخش را کسب کرد.

ملکی درباره رقابت‌های دختران ۱۸ تا ۳۵ سال نیز گفت که گروه عصر انتظار پاکدشت رتبه نخست را به دست آورد و گروه فاطمه زهرا(س) شهریار در جایگاه دوم قرار گرفت.

وی در ادامه درباره نتایج بخش پسران ۱۸ تا ۳۵ سال اظهار کرد: گروه ثامن‌الحجج بهارستان رتبه نخست، گروه عصر انتظار پاکدشت رتبه دوم و گروه شهدای گمنام اسلامشهر رتبه سوم را کسب کردند.

ملکی همچنین از آموزش ۱۵۴ خبرنگار مسجدی خبر داد و به تشریح اقدامات رسانه‌ای انجام‌شده در جریان برنامه‌های مربوط به بدرقه و تشییع رهبر شهید پرداخت.

به گفته وی، نزدیک به ۳۰۰ بسته محتوایی طی چهار روز تولید و در بستر «بچه‌های مسجد» بارگذاری شد. همچنین ۳۰ سرود با موضوع رهبر شهید و شهدای جنگ تولید شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با اشاره به فعالیت‌های میدانی مساجد اعلام کرد که بیش از ۷۰ غرفه و موکب در تهران فعالیت داشته‌اند.

ملکی افزود: برنامه‌های فرهنگی محله‌محور با مشارکت مساجد و گروه‌های مردمی دنبال شده و نمایندگان کانون‌های فرهنگی مساجد، بسیج، خیران و چهره‌های محلی نیز در این فعالیت‌ها مشارکت داشته‌اند.

وی در تشریح دیگر اقدامات فرهنگی به تولید آثار هنری و رسانه‌ای با موضوع جنگ اشاره کرد و تهیه پوستر، تیزر و محتوای ویژه شبکه‌های اجتماعی و برگزاری نمایشنامه‌خوانی را از جمله این فعالیت‌ها برشمرد.

ملکی همچنین بر بازتاب روایت شهدای میناب و دیگر شهدا در تولیدات فرهنگی تأکید کرد.