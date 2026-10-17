طهماسبی: آثار تولیدشده برای کنگره شهدای گلستان به ۱۳۸ عنوان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر شنبه در نشست ستاد کنگره ملی ۴ هزار شهید استان گلستان با قدردانی از تلاش‌های یک‌سال‌ونیم گذشته اعضای ستاد و کمیته‌های اجرایی اظهار کرد: دست‌اندرکاران این رویداد فرهنگی با جدیت پای کار آمده‌اند و اقدامات انجام‌شده، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر کنگره را فراهم کرده است.

وی با اشاره به دستاوردهای دومین کنگره شهدای استان در حوزه تولید آثار مکتوب افزود: در نخستین کنگره که سال ۱۳۹۵ برگزار شد، ۲۳ عنوان کتاب و اثر تألیف و تولید شد، اما این تعداد در دوره جدید به ۱۳۸ عنوان رسیده است؛ افزایشی که حاصل بهره‌گیری از تجربه دوره گذشته و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی در سطح کشور است.

استاندار گلستان با اشاره به جایگاه شهدا در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافع حرم، جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و شهدای گمنام، سرمایه‌های معنوی استان هستند و معرفی ابعاد مختلف زندگی و مجاهدت‌های آنان، ضرورتی برای حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به شمار می‌رود.

طهماسبی با قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا، هنرمندان، فعالان فرهنگی و عوامل اجرایی کنگره ادامه داد: برنامه‌های متنوعی برای معرفی سیره و ویژگی‌های شهدا در میان اقشار مختلف جامعه، از جمله روحانیت، جامعه سلامت، دانشجویان و دانش‌آموزان، در نقاط مختلف استان در حال اجراست.

وی خدمت به شهدا و زنده نگه‌داشتن یاد و نام آنان را توفیقی ارزشمند دانست و تأکید کرد: همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول باید از این فرصت برای ترویج ارزش‌های والای شهدا استفاده کنند و با تمام توان در مسیر پاسداشت آرمان‌های آنان گام بردارند.

استاندار گلستان با اشاره به شرایط کنونی کشور و آنچه جنگ ترکیبی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران خواند، اظهار کرد: در چنین شرایطی، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری به جامعه اهمیتی دوچندان دارد و کنگره‌های شهدا می‌توانند در تحقق این هدف نقش مؤثری ایفا کنند.

طهماسبی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان کمیته‌های تخصصی خواست در برنامه‌های مرتبط با کنگره اقشار مختلف حضور فعال داشته باشند و از ظرفیت رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی گسترده و معرفی مناسب این رویداد فرهنگی بهره بگیرند.

وی همچنین بر ضرورت ارزیابی عملکرد کمیته‌های اجرایی پس از پایان برنامه‌ها تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی و مشارکت همه دستگاه‌ها، دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان گلستان در شأن مقام والای شهدا برگزار شود.