برگزاری ۲۹ برنامه دانشگاهی در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم خزاعیان ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، گفت: الگوسازی از سیره، رفتار و آرمان‌های شهدای دانشجو می‌تواند در تقویت روحیه مقاومت، امیدآفرینی و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن در میان نسل جوان مؤثر باشد.

خزاعیان با اشاره به شرایط کشور و تداوم تهدیدهای دشمن اظهار کرد: در شرایطی که کشور با ابعاد مختلف جنگ ترکیبی، از تهاجم سخت و نظامی تا جنگ فرهنگی و شناختی مواجه است، دانشگاه‌ها و دانشمندان از مؤلفه‌های مهم قدرت و پایداری کشور به شمار می‌روند.

وی افزود: هدف قرار گرفتن دانشمندان دانشگاهی و هسته‌ای در درگیری‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دانشگاه و جامعه علمی کشور جایگاه مهمی در معادلات دشمن دارند؛ از این رو، معرفی الگوهای موفق و ترویج فرهنگ شهادت، به‌ویژه با تمرکز بر شهدای دانشجو و دانشگاهی، ضرورتی جدی است.

رئیس کمیته دانشجویی کنگره ملی ۴ هزار شهید گلستان ادامه داد: نشر فرهنگ دفاع مقدس، معرفی الگوهای آن به نسل جدید، افزایش آمادگی در برابر تهدیدهای نرم، تقویت فرهنگ ایثار و برادری و ارتقای روحیه انقلابی و آزادمنشی در جامعه دانشجویی از اهداف این مجموعه برنامه‌هاست.

خزاعیان با بیان اینکه دشمن برای تغییر نگرش و ایجاد ناامیدی در میان جوانان برنامه‌ریزی می‌کند، اظهار کرد: یکی از مؤثرترین راه‌ها برای مقابله با این رویکرد، معرفی سیره و آرمان‌های شهدا و فراهم کردن زمینه آشنایی نسل جوان با سبک زندگی و مسیر آنان است.

اجرای ۲۹ برنامه در دانشگاه‌های گلستان

وی با اشاره به آغاز فعالیت‌های کمیته دانشگاهیان کنگره گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان گلستان در سال گذشته و صدور احکام مسئولان کمیته‌ها، دبیرخانه کمیته دانشگاهیان تشکیل شد و جلسات هماهنگی با دانشگاه‌های استان در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کمیته دانشجویی کنگره ملی ۴ هزار شهید گلستان افزود: در ابتدا بیش از ۴۰ برنامه برای اجرا پیش‌بینی شده بود که پس از بررسی‌های کارشناسی، این برنامه‌ها در قالب ۲۹ عنوان اصلی ساماندهی شد. بخشی از برنامه‌ها به‌صورت مشترک در سطح استان و بخشی دیگر در دانشگاه‌های مختلف اجرا شده است.

خزاعیان با اشاره به تشکیل هشت بخش تخصصی در مجموعه کمیته دانشگاهیان اظهار کرد: این بخش‌ها در حوزه‌هایی از جمله برنامه‌ریزی، پشتیبانی مالی، نیروی انسانی، تشریفات، امور مهندسی، روابط عمومی و اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های فرهنگی ساماندهی شده‌اند تا اجرای برنامه‌ها با تقسیم مسئولیت و هماهنگی بیشتری دنبال شود.

اجلاسیه شهدای دانشجو با محوریت معرفی الگوهای مقاومت

وی از برگزاری اجلاسیه شهدای دانشجوی استان به‌عنوان یکی از برنامه‌های محوری کمیته دانشگاهیان نام برد و گفت: این مراسم روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه در سالن دکتر ابراهیمی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.

به گفته خزاعیان، در این مراسم معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان سخنران ویژه حضور خواهد داشت و احمدیان نیز به‌عنوان راوی و پیشهور به‌عنوان مداح در برنامه شرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: رونمایی از کتاب‌های شهدای دانشجو، تجلیل از خانواده‌های شهدای دانشجو و اهدای هدایا، برپایی غرفه‌های دانشگاهی با موضوعات علمی و فرهنگی و اجرای نقاشی شنی توسط هنرمند ملی، خانم عبادی، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این اجلاسیه است.

رئیس کمیته دانشجویی کنگره ملی ۴ هزار شهید گلستان با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در دانشگاه‌های استان گفت: تاکنون ۱۴ یادواره شهدا در دانشگاه‌های مختلف برگزار شده و به‌روزرسانی پایگاه اطلاع‌رسانی شهدای دانشجو، تهیه و تدوین کتاب‌های مرتبط با شهدای دانشجو و اجرای پنج برنامه تئاتر و نمایش با موضوع شهدای مقاومت نیز در فهرست اقدامات انجام‌شده قرار دارد.

خزاعیان افزود: دیدار و تکریم خانواده‌های شهدا در ۱۰۰ مورد، برگزاری نشست‌های بصیرتی با موضوع شهادت، بصیرت و ولایت، اجرای برنامه‌های قرآنی و برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی از دیگر فعالیت‌های این مجموعه بوده است.

تولید ۲۰ مستند از شهدای دانشجو

وی با تشریح بخشی از برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای کمیته دانشگاهیان اظهار کرد: تولید ۲۰ مستند درباره شهدای دانشجو، تولید یک نماهنگ، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و برگزاری ۵۰ نشست فرهنگی و هنری با محوریت شعر و ادبیات ایثار و شهادت در شمار برنامه‌های انجام‌شده قرار دارد.

رئیس کمیته دانشجویی کنگره ملی ۴ هزار شهید گلستان ادامه داد: در راستای زنده نگه‌داشتن یاد شهدا در فضای دانشگاهی، ۸۳ کلاس و خوابگاه به نام شهدای دانشجو نام‌گذاری شده و ۸۳ محتوا نیز با محوریت وصیت‌نامه‌ها و دست‌نوشته‌های شهدای دانشجو تهیه شده است.

وی فضاسازی ۵۳ محیط دانشگاهی و خوابگاهی با نام و تمثال شهدا، برگزاری ۱۰ کرسی آزاداندیشی با موضوع دفاع مقدس و جبهه مقاومت، اجرای پنج محفل انس با قرآن و برگزاری برنامه‌های کتاب‌خوانی با محوریت شهدای دانشجو را از دیگر اقدامات برشمرد.

خزاعیان همچنین از مشارکت حدود هزار دانشجو در اردوهای فرهنگی و زیارتی و حضور یک‌هزار و ۵۰۰ دانشجو در اردوهای راهیان نور شمال‌غرب و جنوب کشور خبر داد و گفت: اعزام دانشجویان به اردوهای جهادی، حضور در پیاده‌روی اربعین حسینی به نیابت از شهدای دانشجو و بازدیدهای علمی از مراکز تولیدی و فناوری نیز در این مجموعه برنامه‌ها پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، در بخش دیگری از فعالیت‌ها، ۲۴ بازدید از مراکز تولیدی و فناوری انجام شده و ۳۶۰ دانشجو نیز در برنامه‌های راهیان پیشرفت شرکت کرده‌اند.

جشنواره «ققنوس» با ۱۴ رشته هنری

رئیس کمیته دانشجویی کنگره ملی ۴ هزار شهید گلستان از برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری «ققنوس» با محوریت شهدای استان و شهدای دانشجو خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره فرصتی برای حضور و خلق آثار فرهنگی و هنری توسط دانشجویان، دانش‌آموختگان، استادان و کارکنان دانشگاه‌ها فراهم می‌کند.

خزاعیان افزود: جشنواره ققنوس در ۱۴ رشته هنری برگزار می‌شود و موضوعاتی همچون پیشرفت و امید به آینده، مقاومت و ایستادگی، جهاد خدمت‌رسانی، جهاد تبیین و آگاهی‌بخشی، یادمان ۴ هزار شهید گلستان و شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به بخش‌های مختلف جشنواره بیان کرد: داستان‌نویسی کوتاه و بلند، خاطره‌نویسی، تجربه‌نگاری، روایت‌نویسی، شعر کلاسیک و نو، مجری‌گری، استندآپ کمدی، فیلم داستانی و مستند، موسیقی پاپ، کلاسیک و سنتی، نقاشی، پوستر، عکاسی و تئاتر صحنه‌ای از جمله رشته‌های این رویداد هستند.

رئیس کمیته دانشجویی کنگره ملی ۴ هزار شهید گلستان ادامه داد: مهلت ارسال آثار تا ۱۵ مهرماه تعیین شده بود و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نتایج داوری آثار تا پایان مهرماه اعلام خواهد شد.

تداوم فعالیت‌های فرهنگی و جهادی دانشگاهیان

خزاعیان با اشاره به سایر رویدادهای اجراشده در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی دانشگاهیان گفت: رویداد ملی «ما تمدن‌سازی» با رویکرد فرهنگی، هنری و علمی در دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شد و بیش از یک‌هزار و ۲۲۰ نفر در آن حضور داشتند.

وی برگزاری همایش «پیشگامان رهایی» با حضور دانشگاهیان و طلاب در دوم آذرماه، هم‌زمان با سالروز تأسیس بسیج دانشجویی و طلاب، را از دیگر برنامه‌های اجراشده عنوان کرد.

رئیس کمیته دانشجویی کنگره ملی ۴ هزار شهید گلستان همچنین با اشاره به مشارکت دانشگاهیان در برنامه‌های مرتبط با جنگ و حضور مردمی اظهار کرد: در جریان حوادث و شرایط جنگی سال گذشته، دانشگاهیان استان در قالب موکب‌ها، برنامه‌های فرهنگی، پذیرایی و حضور میدانی در کنار مردم فعالیت داشتند.

وی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف پیوند دادن فعالیت‌های علمی، فرهنگی، هنری و جهادی دانشگاه‌ها با آرمان‌های شهدا دنبال می‌شود تا فرهنگ ایثار و شهادت در فضای دانشگاهی زنده بماند و نسل جوان بتواند با شناخت عمیق‌تر از الگوهای مقاومت، در مسیر پیشرفت کشور نقش‌آفرینی کند.