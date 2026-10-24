به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری دومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید استان گلستان اظهار کرد: نخستین کنگره شهدای استان در سال ۱۳۹۵ برگزار شد و اکنون پس از گذشت ۱۰ سال، دومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید گلستان از سوم تا هفتم آبان‌ماه برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به تدبیر اتخاذشده برای کاهش فاصله زمانی میان کنگره‌های شهدا، این رویدادها از چرخه ۱۰ ساله به برنامه‌ریزی پنج‌ساله تغییر یافته‌اند و بر همین اساس، سومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید گلستان نیز برای سال ۱۴۱۰ پیش‌بینی شده است.

دبیرخانه کنگره تا سال ۱۴۱۰ فعال می‌ماند

فرمانده سپاه نینوا گلستان با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت‌های مرتبط با شهدا گفت: فعالیت‌های مربوط به کنگره نباید به چند روز برگزاری اجلاسیه محدود شود، بلکه باید در طول سال و با برنامه‌ای منظم ادامه پیدا کند.

حسینی با اشاره به اینکه بخش مهمی از اسناد و آثار مرتبط با زندگی شهدا هنوز گردآوری نشده است، گفت: وصیت‌نامه‌ها، نامه‌ها، دست‌نوشته‌ها، خاطرات شخصی شهدا و روایت‌های خانواده‌ها و همرزمان آنان، گنجینه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده به شمار می‌رود که باید شناسایی، جمع‌آوری و نگهداری شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس، دبیرخانه دائمی کنگره پس از پایان برنامه‌های دومین کنگره تعطیل نخواهد شد و فعالیت‌های آن با هدف تکمیل اسناد، تقویت برنامه‌های فرهنگی و آماده‌سازی سومین کنگره استمرار می‌یابد.

اجرای ۱۹۴ برنامه عمومی و ۴۳ برنامه شاخص

فرمانده سپاه نینوا گلستان با تشریح ساختار اجرایی کنگره گفت: این رویداد در دو سطح سیاست‌گذاری و اجرا سازمان‌دهی شده است؛ شورای سیاست‌گذاری مسئول تعیین جهت‌گیری‌های کلان و برنامه‌ریزی در افق پنج‌ساله است و ستاد اجرایی، برنامه‌های مصوب را برای اجرا به کمیته‌های تخصصی و شهرستان‌ها ابلاغ می‌کند.

حسینی افزود: ستاد اجرایی با ریاست استاندار گلستان و دبیری فرمانده سپاه نینوا فعالیت می‌کند و ۲۰ کمیته تخصصی با مشارکت مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان متناظر در سپاه، مسئولیت تدوین و اجرای برنامه‌ها را بر عهده دارند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای دومین کنگره اظهار کرد: در مجموع، ۱۹۴ برنامه عمومی و ۴۳ برنامه شاخص برای این رویداد تدوین شده است که اجرای آن‌ها در سطح استان و شهرستان‌ها در دستور کار قرار دارد.

فرمانده سپاه نینوا گلستان اضافه کرد: برای هماهنگی بیشتر، سه جلسه شورای سیاست‌گذاری، شش جلسه ستاد اجرایی استانی، ۲۶ جلسه با دبیران کمیته‌ها و ۲۴ جلسه ستادی در سطح شهرستان‌ها برگزار شده است.

حسینی گفت: نشست‌هایی نیز با حضور نخبگان، پیشکسوتان، فرمانداران، ائمه جمعه و شهرداران برگزار شد تا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مختلف در برنامه‌ریزی کنگره لحاظ شود. بخشی از پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست‌ها به اضافه‌شدن برنامه‌های جدید و تقویت برخی اقدامات منجر شد.

برگزاری اجلاسیه‌های تخصصی شهدا

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در آستانه اجلاسیه اصلی اظهار کرد: اجلاسیه‌های تخصصی با محوریت شهدای زن، شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، شهدای دانشجو و شهدای هنرمند در برنامه‌های کنگره قرار گرفته است.

فرمانده سپاه نینوا گلستان افزود: این برنامه‌ها با هدف معرفی ابعاد مختلف زندگی و ایثار شهدا و تبیین نقش گروه‌های مختلف اجتماعی در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

حسینی همچنین به برگزاری یادواره شهدای گلستان برای گلستانی‌های مقیم تهران اشاره کرد و گفت: این برنامه نیز در چارچوب فعالیت‌های مرتبط با دومین کنگره برگزار شده است.

خانواده‌هایی که چند شهید تقدیم انقلاب کردند

فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به تنوع شهدای استان اظهار کرد: شهدای گلستان به گروه‌ها و مقاطع مختلف تاریخی تعلق دارند و بررسی زندگی آنان، تصویری از مشارکت مردم استان در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور و انقلاب ارائه می‌دهد.

وی با بیان اینکه در گلستان ۱۰۶ خانواده تک‌پسر شهید وجود دارد، افزود: ۸۴ خانواده استان دو شهید تقدیم کرده‌اند، سه خانواده دارای سه شهید هستند و یک خانواده نیز پنج شهید تقدیم کرده است که به‌عنوان خانواده بهشتی شناخته می‌شود.

حسینی با اشاره به دسته‌بندی آماری شهدای استان گفت: در آمار ارائه‌شده، ۶۴ شهید انقلاب اسلامی، ۱۶ شهید ترور، چهار هزار و ۳۱ شهید هشت سال دفاع مقدس، ۱۴ شهید امنیت، ۵۰ شهید منا، ۲۰ شهید مدافع حرم، هشت شهید سلامت و ۱۵ شهید جنگ ۱۲روزه ثبت شده‌اند.

وی همچنین از ثبت ۳۱ شهید در جنگ رمضان، ۴۵ شهید غربت در اسارت و ۳۸۸ شهید در سایر دسته‌بندی‌ها خبر داد و گفت: جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر که به شهادت می‌رسند نیز در شمار شهدا قرار می‌گیرند و باید جایگاه آنان در فرهنگ ایثار و شهادت مورد توجه باشد.

گردآوری ۳۲۰ هزار سند و تصویر از شهدا

حسینی با تشریح اقدامات انجام‌شده برای حفظ آثار شهدا اظهار کرد: تاکنون ۳۲۰ هزار سند و تصویر مرتبط با زندگی‌نامه، وصیت‌نامه، دست‌نوشته‌ها و خاطرات شهدای استان گردآوری شده است.

وی افزود: بخشی از این اسناد در قالب پرونده‌های الکترونیکی سامان‌دهی و اسکن شده‌اند تا امکان نگهداری، دسترسی و استفاده از آن‌ها در برنامه‌های فرهنگی و پژوهشی فراهم شود.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به اهمیت یادواره‌های مردمی شهدا گفت: در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، در مجموع سه‌هزار و ۸۱۱ یادواره شهدا در استان برگزار شده است.

حسینی ادامه داد: این یادواره‌ها در قالب برنامه‌های خانگی، آبروی محله، یادواره‌های روستایی و محله‌ای و همچنین مراسم ویژه اقشار مختلف از جمله فرهنگیان، هنرمندان، ورزشکاران، کارگران، کشاورزان، اصناف و بازاریان برگزار شده‌اند.

وی تأکید کرد: مشارکت مردم در برگزاری یادواره‌ها نشان می‌دهد که زنده نگه‌داشتن یاد شهدا تنها به برنامه‌های رسمی محدود نیست و ظرفیت مردمی گسترده‌ای در این حوزه وجود دارد.

بازسازی تصاویر ۴ هزار شهید با کمک هوش مصنوعی

فرمانده سپاه نینوا گلستان از بازسازی تصاویر شهدای استان با استفاده از فناوری هوش مصنوعی خبر داد و گفت: در این طرح، ۲۰ نوجوان گلستانی با بهره‌گیری از این فناوری توانستند تصاویر چهار هزار شهید را در مدت ۱۰ روز بازسازی کنند؛ کاری که انجام آن به روش معمول به زمان بیشتری نیاز داشت.

حسینی افزود: پس از بازسازی تصاویر، فرایند تطبیق آن‌ها با عکس‌های اصلی نیز انجام شد و تصاویری که از میزان انطباق مورد نظر برخوردار بودند، تأیید شدند.

وی ادامه داد: تصاویر بازسازی‌شده برای استفاده در فضاسازی محیطی، برنامه‌های فرهنگی و معرفی شهدا در اختیار مجموعه‌های مرتبط قرار می‌گیرد تا امکان بهره‌برداری از این آثار در سطح استان فراهم شود.

فرمانده سپاه نینوا گلستان همچنین از برنامه‌ریزی برای تکریم خانواده‌های شهدا خبر داد و گفت: در چارچوب این اقدامات، دیدار با خانواده‌های شهدا و اهدای یادبود و دعوت‌نامه اجلاسیه در دستور کار قرار گرفته است.

تولید ۱۳۸ عنوان کتاب با محوریت شهدا

حسینی با اشاره به برنامه‌های حوزه نشر و تولید آثار مکتوب اظهار کرد: در نخستین کنگره شهدای استان، ۲۳ عنوان کتاب تدوین و منتشر شد، اما در دومین کنگره این تعداد به ۱۳۸ عنوان کتاب مرتبط با شهدا رسیده است.

وی افزود: این آثار موضوعات متنوعی از جمله زندگی‌نامه شهدا، خاطرات، تاریخ شفاهی، پژوهش‌های مرتبط با دفاع مقدس، شهدای زن و شهدای منا را دربرمی‌گیرد و برخی از آن‌ها در قالب رمان و داستان کوتاه و بلند تدوین شده‌اند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با بیان اینکه رویکرد فرهنگی و هنری در دومین کنگره تقویت شده است، گفت: در این دوره تلاش شده است معرفی شهدا تنها به سخنرانی و مراسم رسمی محدود نباشد و از ظرفیت‌های هنرهای نمایشی، ادبیات، موسیقی، شعر و سایر قالب‌های هنری برای انتقال مفاهیم ایثار و شهادت استفاده شود.

اجرای نمایش میدانی با حضور ۸۰ هنرمند

حسینی با تشریح بخشی از تولیدات هنری کنگره گفت: نمایش میدانی «سرزمین» در ۱۲ بخش و با حضور ۸۰ هنرمند و بازیگر تولید شده است که در برنامه‌های کنگره به روی صحنه خواهد رفت.

وی افزود: سمفونی‌نمایش «روایت جاودانگی» نیز در قالب شش بخش و با مشارکت ۷۰ هنرمند طراحی شده است.

فرمانده سپاه نینوا گلستان ادامه داد: تولید سرودهای مرتبط با کنگره، برگزاری شب شعر با حضور شاعران ملی و استانی و اجرای برنامه‌های هنری با محوریت رشادت، شهادت و وحدت اقوام و مذاهب از دیگر اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

حسینی با اشاره به انتخاب شعار کنگره گفت: شعار «گلستان هم‌نفس؛ در وحدت و هم‌قدم تا شهادت» پس از دریافت ۸۵۰ اثر پیشنهادی و طی مراحل بررسی و انتخاب، به‌عنوان شعار دومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید استان گلستان تعیین شد.

اهدای فرش دست‌باف وحدت به رهبر انقلاب

وی همچنین از بافت فرش دست‌بافی با عنوان «نقش گره‌های ماندگار» خبر داد و گفت: این اثر هنری با الهام از تصویر شهید و نقشه استان گلستان و با بهره‌گیری از نمادهای اقوام و صنایع‌دستی استان در حال تولید است.

فرمانده سپاه نینوا گلستان افزود: این فرش قرار است پس از تکمیل، به‌عنوان هدیه‌ای از سوی هنرمندان استان به رهبر انقلاب تقدیم شود.

حسینی با تأکید بر اهمیت کیفیت اثر گفت: در تولید این فرش، کیفیت و ظرافت هنری بر سرعت کار اولویت دارد و تلاش می‌شود محصول نهایی در شأن مردم، هنرمندان و خانواده‌های شهدای گلستان باشد.

نصب نمادهای شهدا در معابر استان

فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فضاسازی شهری اظهار کرد: در چارچوب برنامه‌های کنگره، ۱۱۵ تابلوی شهدا در بلوارهای استان جانمایی و نصب شده و ۱۵ تندیس نیز در نقاط مختلف استان ساخته و نصب شده است.

وی افزود: فضاسازی محیطی با استفاده از تصاویر شهدا و نمادهای مرتبط با کنگره در شهرها و معابر استان دنبال می‌شود تا یاد شهدا در فضای عمومی و زندگی روزمره مردم حضور پررنگ‌تری داشته باشد.

حسینی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف معرفی بهتر شهدا، حفظ آثار آنان و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان انجام می‌شود و برنامه‌ریزی برای استمرار آن‌ها پس از پایان دومین کنگره نیز ادامه خواهد داشت.