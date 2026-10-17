به گزارش خبرنگار مهر، سیدروح‌الله ابطحی عصر شنبه با اشاره به برگزاری یادواره شهدای شهرستان گرگان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

وی از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و مردم گرگان دعوت کرد با حضور در این مراسم، در بزرگداشت مقام شهدا و تجدید عهد با آرمان‌های آنان مشارکت کنند.

فرمانده سپاه گرگان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این یادواره افزود: حاج حسن شالبافان در این مراسم به مداحی می‌پردازد و سیدمهدی تحویلدار نیز سخنرانی خواهد کرد.

ابطحی با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد شهدا اظهارکرد: شهدا تنها نام‌هایی در تاریخ نیستند، بلکه با ایثار و فداکاری خود از ایمان، میهن و ارزش‌های جامعه دفاع کردند و راه آنان می‌تواند چراغ راه نسل‌های آینده باشد.

وی خاطرنشان کرد: بزرگداشت ۱۴۰۰ شهید شهرستان گرگان فرصتی برای یادآوری ارزش‌های ایثار و فداکاری و تقویت پیوند جامعه با آرمان‌های شهدا است.

یادواره ۱۴۰۰ شهید شهرستان گرگان سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ساعت ۲۰ در میدان شهرداری این شهر برگزار می‌شود.