وحدت ملی و مقدس میراث رهبر شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه شادمانی صبح یکشنبه در جمع دختران و بانوان رامسر با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: شهید شادمانی بیش از ۴۰ سال به‌صورت گمنام در خط مقدم جهاد حضور داشت و سرانجام در جنگ ۱۲ روزه، در اتاق عملیات به شهادت رسید؛ درحالی‌که خانواده در آن مدت امکان دیدار نزدیک با ایشان را نداشتند.

وی با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه از نظر ماهیت و ابعاد با جنگ‌های پیشین، از جمله جنگ با رژیم بعث عراق و مقابله با گروه‌های تروریستی، تفاوت داشت، افزود: در این نبرد با دو ارتش اتمی جهان مواجه بودیم و شهید شادمانی همواره بر ضرورت جهاد تبیین و روشنگری تأکید می‌کرد.

دختر شهید شادمانی با اشاره به تلاش‌های دشمن برای تضعیف جایگاه مسئولان و فرماندهان نظامی تصریح کرد: طی یک سال گذشته، دشمن تلاش زیادی کرد تا با طرح موضوع غافلگیری، اعتماد عمومی به مسئولان و به‌ویژه فرماندهان نظامی را خدشه‌دار کند و فضای جامعه را تحت تأثیر این ادعاها قرار دهد.

رزمایش‌های پیش از جنگ، نشانه آمادگی فرماندهان بود

وی با اشاره به ارزیابی فرماندهان از احتمال حمله به مراکز هسته‌ای کشور در جنگ ۱۲ روزه گفت: این احتمال در جنگ ۴۰ روزه نیز مطرح بود، اما برخلاف ادعاهایی که درباره غافلگیری فرماندهان مطرح می‌شد، نیروهای مسلح از همان آغاز جنگ با سرعت عمل بالا وارد میدان شدند و اجازه ندادند دشمن بتواند تمرکز عملیاتی خود را افزایش دهد.

شادمانی ادامه داد: دشمن با وجود شهادت شماری از فرماندهان نظامی، از سطح آمادگی نیروهای مسلح شگفت‌زده شد. از آبان‌ماه سال پیش از جنگ، با فرماندهی شهید شادمانی، رزمایش‌های عملیاتی متعددی در کشور برگزار شده بود که نشان‌دهنده آمادگی قبلی فرماندهان برای مواجهه با تهدیدات بود.

وی با تأکید بر اینکه تحولات نظامی امروز حاصل برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است، خاطرنشان کرد: عملیات‌های موشکی و پهپادی نیروهای مسلح نتیجه سال‌ها طراحی و آمادگی عملیاتی است و نمی‌توان این اقدامات را بدون توجه به برنامه‌ریزی‌های پیشین فرماندهان ارزیابی کرد.

طراحی‌های نظامی در تنگه هرمز حاصل برنامه‌ریزی بلندمدت است

دختر شهید شادمانی با اشاره به رزمایش‌های برگزارشده در دهه ۹۰ اظهار کرد: در آن سال‌ها، در قالب رزمایش پیامبر اعظم(ص)، سناریوهای مرتبط با بستن تنگه هرمز تمرین شد و تصاویر آن نیز حضور فرماندهان شهید را نشان می‌دهد.

وی افزود: اقدامات امروز در تنگه هرمز بر پایه طراحی‌ها و مطالعات علمی فرماندهان نظامی انجام می‌شود و در کنار آمادگی نیروهای مسلح، زمینه ایستادگی کشور در برابر دشمن را حتی پس از شهادت رهبر و شماری از فرماندهان نظامی فراهم کرده است.

شادمانی همچنین با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده درباره برخی عملیات‌های نیروهای مسلح گفت: اقدامات نظامی بر مبنای شناخت اطلاعاتی و محاسبات عملیاتی صورت می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح برای مواجهه با جنگ اظهار کرد: برگزاری رزمایش‌ها و رونمایی از شهرهای موشکی از جمله نشانه‌هایی بود که آمادگی فرماندهان برای مقابله با تهدیدات را نشان می‌داد.

دختر شهید شادمانی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی، اتحاد مقدس را از میراث رهبر شهید دانست و گفت: وحدت زمانی معنا پیدا می‌کند که بر محور منافع ملی شکل بگیرد؛ در غیر این صورت، ممکن است افراد به‌جای منافع کشور، منافع شخصی خود را دنبال کنند.