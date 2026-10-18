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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

خاموشی ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در بروجن 

خاموشی ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در بروجن 

بروجن-فرمانده انتظامی شهرستان بروجن از کشف ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز توسط ماموران کلانتری ۱۴ فرادنبه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر انتظامی‌نیا اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی‌بر وجود ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در سطح شهرستان موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران کلانتری ۱۴ فرادنبه با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضائی با همکاری اداره برق شهرستان محل های موردنظر را شناسایی و در بازرسی از محل های مذکور تعداد ۵ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ انتظامی نیا بیان داشت: در این راستا یک نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله مربوطه به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6981505

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