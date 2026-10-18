امسال ۱۱۰ دستگاه ماینر در همدان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سهرابی بیدار بر ضرورت رعایت نظم اداری و سلامت کارکنان تاکید کرد و افزود: مدیران و کارکنان باید پاسخگوی مردم باشند و ملاقات‌های عمومی را به صورت مستمر برگزار کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال جاری ادامه داد: با برنامه ریزی‌های انجام شده و اجرای طرح مهتاب اقدامات موثری برای شناسایی و جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز و تعویض کنتورهای معیوب انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان گفت: در قالب طرح مهتاب بیش از ۱۵ هزار کنتور معیوب تعویض و چهار هزار انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری یا به انشعاب مجاز تبدیل شده است.

وی از کشف و ضبط ۱۱۰ دستگاه ماینر در استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و افزود: این اقدامات با همکاری دستگاه‌های نظارتی انجام شده است.

سهرابی بیدار با اشاره به اجرای طرح «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» بیان کرد: تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار بازدید با هدف ارتقای آسایش مردم و مدیریت مصرف برق انجام شده است.

وی مردم را صاحبان اصلی کشور دانست و گفت: فرصت خدمت به مردم امانتی است که از سوی مردم و شهدا به ما سپرده شده و باید از آن برای ارائه خدمات مطلوب بهره ببریم.