درخشش بازیگری که در نقش «راکی» ظاهر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم شگفت‌انگیز جشنواره فیلم لندن در شب جمعه، «من راکی را بازی می‌کنم» بود؛ درامی زندگی‌نامه‌ای به کارگردانی پیتر فارلی که درباره چگونگی شکل‌گیری مجموعه فیلم‌های محبوب «راکی» با بازی سیلوستر استالونه است.

پیتر فارلی که برای معرفی فیلم در مراسم حضور داشت، از بازیگر نقش اصلی خود، آنتونی ایپولیتو که برای ایفای نقش استالونه بسیار تحسین شده است، قدردانی کرد.

فارلی گفت: می‌توانم درباره آنتونی ایپولیتو یک سخنرانی کامل انجام دهم. این پسر فوق‌العاده است. این بازیگر ۲۷ ساله، پیش از آنکه تیم سازنده حتی جست‌وجوی جهانی خود را برای یافتن بازیگر نقش استالونه آغاز کنند، ویدیویی از بازی خود برای آنها فرستاد.

فارلی در ادامه گفت: او از ساخت این فیلم باخبر شد، فیلمنامه را پیدا کرد، سه صحنه را در زیرزمین خانه مادربزرگش در لانگ‌آیلند ضبط کرد و برای ما فرستاد. وقتی آن را دیدم، با خودم گفتم؛ «همین است!» و دیگر دنبال فرد دیگری نرفتیم.

فیلم «من راکی را بازی می‌کنم» داستان واقعی تلاش‌های سیلوستر استالونه را وقتی او بازیگری جوان و ناشناخته بود تصویر می‌کند که در برابر تمام موانع ایستاد و در نهایت هم فیلمنامه این اثر کلاسیک محصول ۱۹۷۶ را نوشت و هم در نقش اصلی آن جلوی دوربین رفت.

در کنار ایپولیتو، بازیگرانی همچون آن‌سوفیا راب در نقش ساشا زاک (همسر استالونه)، مت دیلون در نقش پدرش (فرانک استالونه‌ پدر)، پی. جی. برن در نقش اروین وینکلر (تهیه‌کننده «راکی») و جی دوپلاس در نقش جان جی. آویلدسن (کارگردان فیلم) در این فیلم بازی کرده‌اند.

فارلی افزود: بیش از هر چیز به این افتخار می‌کند که خودِ سیلوستر استالونه نیز از این فیلم راضی است. هم نیست فیلم چقدر موفق باشد یا چند نفر آن را دوست داشته باشند؛ اگر استالونه می‌گفت «از آن خوشم نمی‌آید»، واقعاً دلسرد می‌شدم. اما او عاشقش شد.

این فیلم ماه پیش برای نخستین بار در جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآمد و نامزد دریافت «جایزه منتخب تماشاگران» شد و جایزه تماشاگران جشنواره بین‌المللی فیلم ونکوور ۲۰۲۶ را در بخش نمایش‌های ویژه دریافت کرد.

این فیلم نقدهای مثبتی هم از منتقدان دریافت کرده است از جمله اوون گلایبرمن، منتقد ارشد سینمایی نشریه «ورایتی» که این اثر را فیلمی «هوشمندانه و مردم‌پسند» خواند و برای تصویری کاملاً دقیق از استالونه، ایپولیتو را ستود.

وی نوشت: «با تماشا و شنیدنِ آنتونی ایپولیتو، می‌توانیم باور کنیم که سیلوستر استالونه درست روبه‌روی ما ایستاده است؛ این اجرا چیزی فراتر از یک تقلیدِ عالی است و او واقعاً نقش استالونه را ایفا می‌کند؛ همان شخصیتِ سرسخت و پیگیری که استالونه در آن مقطع زمانی بود.

فیلم «من راکی را بازی می‌کنم» (I Play Rocky) از ۶ نوامبر (۱۵ آبان) در سینماهای آمریکا و بریتانیا اکران می‌شود.