به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سیلوستر استالونه به صورت آنلاین شماری از عکسهای خیلی نادر از فیلم «راکی ۴» را منتشر کرد.
در این تصاویر میتوان شاهد مبارزه سیلوستر با دولف لاندگرن در رینگ بود. این تصاویر شامل صحنههای جدی و خشنی از مبارزه این دو است و در صحنه دیگری لاندگرین گلوی استالونه را به چنگ گرفته و در تصویری دیگر خودش با چشمی پاره شده و صورتی خونین دیده میشود.
در عین حال در تصویری دیگر میتوان استالونه را دید که در حال کارگردانی صحنه بوکس است و در حال فکر کردن به صحنه بعدی است.
«راکی» به کارگردانی جان جی. آویلدسن و نویسندگی سیلوستر استالونه ساخته شد و ۲۱ نوامبر ۱۹۷۶ نمایش نخست آن در نیویورک انجام شد و استالونه با این فیلم مهم به شهرت رسید. این فیلم در لیستهای ۱۰۰ فیلم تأثیرگذار تاریخ سینما رتبه ۵۷ را از آن خود کرد.
داستان مربوط به یک بوکسور (سیلوستر استالونه) ایتالیایی است که نتوانسته بود به قهرمانی برسد اما شانس به او رو کرد و مسابقهای بین او و قهرمان سنگین وزن جهان (آپولو کرید) شکل گرفت که راکی توانست با پشت کار و تلاش قهرمان راشکست دهد.
فیلم نخست راکی برنده جایزه اسکار بهترین کارگردانی برای جان جی. آویلدسن، برنده جایزه اسکار بهترین تدوین، برنده جایزه اسکار بهترین فیلم شد و سیلوستر استالونه نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. دیگر بازیگران فیلم شامل بورگس مریدیت، برت یانگ و تالیا شایر نیز نامزد اسکار شدند.
«راکی ۴» فیلمی به نویسندگی و کارگردانی سیلوستر استالونه بود که سال ۱۹۸۵ اکران شد و به فروش خیره کننده سیصد میلیون دلار در گیشه دست یافت. این فیلم در ادامه فیلمهای «راکی»، «راکی ۲» و «راکی ۳» ساخته شده است.
در این فیلم راکی بالبوآ با خانوادهاش، زندگی شاد و آرامی را سپری میکند اما دوست و رقیب سابق او یعنی آپولو کرید، تصمیم گرفته تا پس از مدتها دوباره به رینگ مسابقه بازگردد و نبردی با بوکسور جوان و قدر روسی به نام ایوان دراگو با بازی دولف لاندگرن داشته باشد، غافل از اینکه این آخرین مبارزه اوست.
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