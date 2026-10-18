۳۳۱ آموزشگاه کوهدشت زیر پوشش المپیادهای ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، فرید بهرامی ظهر امروز یکشنبه در آئین افتتاحیه المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای استان لرستان با اشاره به میزبانی این شهرستان در افتتاحیه استانی المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای اظهار کرد: کوهدشت به نمایندگی از ۲۴ شهرستان و منطقه آموزشی استان لرستان، میزبان این آیین شد.

وی افزود: در چارچوب این طرح، ۳۳۱ آموزشگاه در شهرستان کوهدشت زیر پوشش برنامه‌های المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای قرار می‌گیرند تا با توسعه فعالیت‌های ورزشی در مدارس شهری و روستایی، زمینه افزایش نشاط دانش‌آموزان و شناسایی استعدادهای ورزشی فراهم شود.

مدیر آموزش و پرورش کوهدشت همچنین به برنامه‌های سفر مدیرکل آموزش و پرورش لرستان به این شهرستان اشاره کرد و گفت: این سفر با سه محور اصلی برگزار شد که افتتاح المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای، آغاز رسمی فرایند هدایت تحصیلی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه و برگزاری همایش تخصصی مدیران مدارس در سالن شهید سلیمانی از جمله آن‌ها بود.

بهرامی خاطرنشان کرد: فرایند هدایت تحصیلی با هدف کمک به ترسیم مسیر آینده تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان دنبال می‌شود و برگزاری نشست تخصصی با مدیران مدارس نیز فرصتی برای بررسی مسائل آموزشی و هماهنگی بیشتر در اجرای برنامه‌های تعلیم و تربیت شهرستان فراهم کرد.