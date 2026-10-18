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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

رانندگی کودک ۱۲ ساله با کشنده حامل گازوئیل در محور آهوان

رانندگی کودک ۱۲ ساله با کشنده حامل گازوئیل در محور آهوان

سمنان- رئیس پلیس راه استان سمنان از شناسایی یک کودک ۱۲ ساله پشت فرمان کشنده حامل گازوئیل در محور بزرگراه امام رضا(ع) و محدوده گردنه آهوان خبر داد و گفت: این خودرو توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی بزرگی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان به شناسایی یک مورد تخلف توسط گشت کنترل نامحسوس پلیس راه اشاره کرد و افزود: یک دستگاه کشنده حامل گازوئیل به دلیل ارتکاب تخلفات متعدد در محور بزرگراه امام رضا(ع) و محدوده گردنه آهوان تحت رصد مأموران قرار گرفت و متوقف شد.

وی ادامه داد: پس از توقف این وسیله نقلیه مشخص شد راننده آن کودکی ۱۲ ساله است؛ موضوعی که با توجه به ابعاد و ماهیت وسیله نقلیه و حمل سوخت، تهدیدی جدی برای ایمنی تردد در این محور محسوب می‌شود.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه تخلفات این وسیله نقلیه ثبت و پرونده مربوطه تشکیل شده است، تصریح کرد: موضوع برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارجاع شده است.

بزرگی با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات رانندگی و مسئولیت مالکان ناوگان حمل‌ونقل در واگذاری وسایل نقلیه به افراد واجد صلاحیت، از رانندگان و مالکان خواست از سپردن خودرو به افراد فاقد شرایط قانونی خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: پلیس راه استان سمنان با بهره‌گیری از گشت‌های نامحسوس و سامانه‌های هوشمند، برخورد با تخلفات حادثه ساز را با جدیت دنبال می‌کند.

کد مطلب 6981797

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