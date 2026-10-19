جاده کندوان مسدود شد

علی صادقی سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای ارتباطی استان اظهار کرد: در حال حاضر رفت‌وآمد خودروها در محورهای هراز، کیاسر و سوادکوه بدون مشکل خاصی در جریان است و ترافیک در این مسیرها عادی و روان گزارش می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت محور کندوان افزود: این محور به دلیل اجرای محدودیت تردد، مسدود است و رانندگان برای سفر به مناطق مختلف استان باید پیش از حرکت، آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های اعلام‌شده را بررسی کنند.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران همچنین درباره شرایط جوی محورهای استان گفت: بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، در زمان گزارش اختلال جوی مؤثری که بر تردد در محورهای ارتباطی استان تأثیر بگذارد، مشاهده نشده است.

صادقی با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان، توصیه کرد مسافران پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی مسیر موردنظر خود اطلاع کسب کنند تا با توجه به محدودیت‌های احتمالی، برنامه‌ریزی مناسبی برای تردد داشته باشند.

به گزارش مهر، محور کندوان برای عبور احشام تا ساعت 21 مسدود است.