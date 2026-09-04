  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

جاده چالوس یکطرفه شد

جاده چالوس یکطرفه شد

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از یک‌طرفه شدن محور کندوان در مسیر جنوب به شمال به منظور مدیریت بار ترافیکی خبر داد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر به منظور کنترل و روان‌سازی ترافیک، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال برای تخلیه بار ترافیکی مسدود شده و این محور در این محدوده به صورت یک‌طرفه در حال تردد است.

وی افزود: در مسیر شمال به جنوب محور کندوان نیز در برخی محدوده‌ها شاهد ترافیک نیمه‌سنگین هستیم و رانندگان باید با توجه به حجم تردد و محدودیت‌های اعمال‌شده، با احتیاط بیشتری در این مسیر حرکت کنند.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران همچنین وضعیت ترافیکی محور هراز را در برخی نقاط سنگین اعلام کرد و گفت: در سایر محورهای مواصلاتی استان، تردد خودروها عادی و روان گزارش شده است.

صادقی درباره شرایط جوی جاده‌های استان نیز بیان کرد: در حال حاضر مداخله جوی خاصی در محورهای مواصلاتی مازندران مشاهده نمی‌شود و وضعیت جوی راه‌ها عادی است.

کد مطلب 6937115

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها