جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر به منظور کنترل و روانسازی ترافیک، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال برای تخلیه بار ترافیکی مسدود شده و این محور در این محدوده به صورت یکطرفه در حال تردد است.
وی افزود: در مسیر شمال به جنوب محور کندوان نیز در برخی محدودهها شاهد ترافیک نیمهسنگین هستیم و رانندگان باید با توجه به حجم تردد و محدودیتهای اعمالشده، با احتیاط بیشتری در این مسیر حرکت کنند.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران همچنین وضعیت ترافیکی محور هراز را در برخی نقاط سنگین اعلام کرد و گفت: در سایر محورهای مواصلاتی استان، تردد خودروها عادی و روان گزارش شده است.
صادقی درباره شرایط جوی جادههای استان نیز بیان کرد: در حال حاضر مداخله جوی خاصی در محورهای مواصلاتی مازندران مشاهده نمیشود و وضعیت جوی راهها عادی است.
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