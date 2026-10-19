  1. استانها
  2. اصفهان
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

 «نامه محرمانه باران» منتشر شد

 «نامه محرمانه باران» منتشر شد

اصفهان-دومین مجموعه شعر لیلا پیکری‌فر، شاعر، نگارگر و گرافیست اصفهانی، با عنوان «نامه محرمانه باران» منتشر شد و همزمان با نمایشگاه نقاشی این هنرمند در خانه هنرمندان اصفهان رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نامه محرمانه باران» سروده لیلا پیکری‌فر، شاعر، نگارگر و گرافیست اصفهانی، در قالب شعر سپید منتشر شده و قرار است در رویدادی همزمان با برپایی نمایشگاه نقاشی این هنرمند، در معرض دید علاقه‌مندان فرهنگ و هنر قرار گیرد.

آیین رونمایی از این مجموعه شعر، روز اول آبان‌ماه از ساعت ۱۶ با حضور جمعی از شاعران برجسته استان اصفهان در خانه هنرمندان اصفهان، واقع در ابتدای خیابان آبشار اول، برگزار خواهد شد.

نمایشگاه نقاشی این هنرمند نیز از اول تا چهارم آبان‌ماه برپا خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند در این بازه زمانی از آثار او دیدن کنند.

 «نامه محرمانه باران» منتشر شد

پیکری‌فر سال‌هاست به‌صورت همزمان در حوزه شعر سپید و نگارگری با تمرکز بر شاخه گل‌ومرغ فعالیت می‌کند و «نامه محرمانه باران» دومین مجموعه شعر او به شمار می‌رود.

نخستین کتاب این شاعر با عنوان «شکوفه‌هایم گنجشک می‌شوند» منتشر شد و توانست عنوان شایسته تقدیر جشنواره ملی سهراب سپهری را کسب کند.

اکنون این هنرمند با انتشار «نامه محرمانه باران»، مجموعه‌ای تازه را با زبانی شاعرانه و تصاویری لطیف و خیال‌انگیز به مخاطبان شعر معاصر عرضه کرده است؛ اثری که رونمایی آن در کنار نمایشگاه نقاشی، فرصتی برای پیوند دو عرصه ادبیات و هنرهای تجسمی فراهم می‌کند.

کد مطلب 6982668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها