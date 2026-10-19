 «نامه محرمانه باران» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نامه محرمانه باران» سروده لیلا پیکری‌فر، شاعر، نگارگر و گرافیست اصفهانی، در قالب شعر سپید منتشر شده و قرار است در رویدادی همزمان با برپایی نمایشگاه نقاشی این هنرمند، در معرض دید علاقه‌مندان فرهنگ و هنر قرار گیرد.

آیین رونمایی از این مجموعه شعر، روز اول آبان‌ماه از ساعت ۱۶ با حضور جمعی از شاعران برجسته استان اصفهان در خانه هنرمندان اصفهان، واقع در ابتدای خیابان آبشار اول، برگزار خواهد شد.

نمایشگاه نقاشی این هنرمند نیز از اول تا چهارم آبان‌ماه برپا خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند در این بازه زمانی از آثار او دیدن کنند.

پیکری‌فر سال‌هاست به‌صورت همزمان در حوزه شعر سپید و نگارگری با تمرکز بر شاخه گل‌ومرغ فعالیت می‌کند و «نامه محرمانه باران» دومین مجموعه شعر او به شمار می‌رود.

نخستین کتاب این شاعر با عنوان «شکوفه‌هایم گنجشک می‌شوند» منتشر شد و توانست عنوان شایسته تقدیر جشنواره ملی سهراب سپهری را کسب کند.

اکنون این هنرمند با انتشار «نامه محرمانه باران»، مجموعه‌ای تازه را با زبانی شاعرانه و تصاویری لطیف و خیال‌انگیز به مخاطبان شعر معاصر عرضه کرده است؛ اثری که رونمایی آن در کنار نمایشگاه نقاشی، فرصتی برای پیوند دو عرصه ادبیات و هنرهای تجسمی فراهم می‌کند.