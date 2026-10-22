  1. استانها
  2. قزوین
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

کشف ۴۴۷ دستگاه لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۲۱ میلیارد تومان در قزوین

کشف ۴۴۷ دستگاه لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۲۱ میلیارد تومان در قزوین

قزوین- فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف ۴۴۷ دستگاه انواع لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۲۱۰ میلیارد ریال در انبار یک فروشگاه در شهر قزوین خبر داد؛ انباری که با حکم قضایی پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اشرافیت اطلاعاتی از دپوی غیرقانونی مقادیر زیادی لوازم خانگی در انبار یک فروشگاه در شهر قزوین مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت گزارش، با هماهنگی مرجع قضایی از انبار مورد نظر بازرسی کردند که در جریان آن ۴۴۷ دستگاه انواع لوازم خانگی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به ثبت‌نشدن انبار در سامانه جامع انبارها و اعلام‌نشدن موجودی آن به مراجع مربوطه، تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای مکشوفه قاچاق محسوب شدند و با حکم قضایی توقیف و انبار نیز پلمب شد.

طرهانی ارزش این محموله را بنا بر نظر کارشناسان ۲۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده تشکیل شده و مالک انبار برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شده است.


کد مطلب 6986317

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها