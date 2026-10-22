کشف ۴۴۷ دستگاه لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۲۱ میلیارد تومان در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اشرافیت اطلاعاتی از دپوی غیرقانونی مقادیر زیادی لوازم خانگی در انبار یک فروشگاه در شهر قزوین مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت گزارش، با هماهنگی مرجع قضایی از انبار مورد نظر بازرسی کردند که در جریان آن ۴۴۷ دستگاه انواع لوازم خانگی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به ثبت‌نشدن انبار در سامانه جامع انبارها و اعلام‌نشدن موجودی آن به مراجع مربوطه، تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای مکشوفه قاچاق محسوب شدند و با حکم قضایی توقیف و انبار نیز پلمب شد.

طرهانی ارزش این محموله را بنا بر نظر کارشناسان ۲۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده تشکیل شده و مالک انبار برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شده است.



