به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نصیری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، در چارچوب طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، ۱۳۸ حلقه چاه غیرمجاز در استان پر و مسلوب‌المنفعه شده است.

وی افزود: مسدودسازی این چاه‌ها از برداشت حدود ۴.۳ میلیون مترمکعب آب جلوگیری کرده و نقش مؤثری در صیانت از ذخایر آب زیرزمینی استان داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل اضافه‌برداشت از چاه‌های مجاز گفت: در همین بازه زمانی، ۶۷ دستگاه کنتور هوشمند با همکاری بهره‌برداران بر روی چاه‌های استان نصب شده است.

نصیری میزان صرفه‌جویی حاصل از نصب این کنتورها را حدود ۱.۳ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: این تجهیزات امکان پایش میزان مصرف و مدیریت برداشت آب را فراهم می‌کنند و در جلوگیری از برداشت بیش از ظرفیت تعیین‌شده مؤثر هستند.

وی اصلاح و تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری را از دیگر محورهای مدیریت منابع آب زیرزمینی برشمرد و بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون، ۶۵ فقره پروانه بهره‌برداری کشاورزی اصلاح و تعدیل شده که برآورد می‌شود این اقدام حدود ۹۹۰ هزار مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف آب به همراه داشته باشد.

نصیری مجموع صرفه‌جویی حاصل از انسداد چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند و اصلاح پروانه‌های بهره‌برداری را حدود ۶.۶ میلیون مترمکعب در سال اعلام کرد و گفت: این میزان آب در سفره‌های زیرزمینی استان حفظ شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین همچنین از توقیف ۴۹ دستگاه ادوات حفاری غیرمجاز از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و تأکید کرد: مقابله با حفاری غیرمجاز چاه‌ها از ضرورت‌های حفاظت از منابع آب زیرزمینی است و استمرار اقدامات فنی، نظارتی و مدیریتی را می‌طلبد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گروه‌های گشت و بازرسی شرکت آب منطقه‌ای به‌صورت شبانه‌روزی تخلفات مرتبط با منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی را شناسایی می‌کنند و این شرکت در چارچوب قوانین و مقررات با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.