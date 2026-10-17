به گزارش خبرگزاری مهر، محرمعلی شفیع‌آبادی، پدر شهیدان فریدون و حبیب‌الله شفیع‌آبادی، به فرزندان شهید خود پیوست.

مراسم تشییع پیکر این پدر شهید امروز ساعت ۱۵ از آستان مقدس امامزاده حسین(ع) قزوین به سمت قطعه والدین گلزار مطهر شهدای این شهر برگزار می‌شود و پیکر وی در همین محل به خاک سپرده خواهد شد.

شهید حبیب‌الله شفیع‌آبادی که به‌عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور داشت، ۲۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۵ در منطقه شرهانی بر اثر اصابت ترکش به سر و پاها به شهادت رسید.

شهید فریدون شفیع‌آبادی نیز در دوران خدمت به‌عنوان سرباز نیروی انتظامی، ۲۲ مهرماه سال ۱۳۷۲ در جریان درگیری با گروه‌های ضدانقلاب در محور دیواندره ـ سقز بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

مزار این دو شهید در گلزار مطهر شهدای شهر قزوین قرار دارد.