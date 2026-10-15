به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ چنگیز ایدون اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی ناصرآباد در جریان گشت‌زنی در حوزه استحفاظی خود، به یک دستگاه وانت نیسان تانکردار مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و بازرسی از آن، یک‌هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع را کشف کردند که برای حمل آن هیچ‌گونه مجوزی از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارائه نشده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان آبیک با اشاره به دستگیری یک نفر در این پرونده گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مراجع قضائی معرفی شد.

ایدون ارزش تقریبی محموله کشف‌شده را یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.