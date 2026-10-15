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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴

کشف یک‌هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در آبیک

کشف یک‌هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در آبیک

قزوین- فرمانده انتظامی شهرستان آبیک از توقیف یک دستگاه وانت نیسان تانکردار حامل یک‌هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز حمل خبر داد و گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ چنگیز ایدون اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی ناصرآباد در جریان گشت‌زنی در حوزه استحفاظی خود، به یک دستگاه وانت نیسان تانکردار مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و بازرسی از آن، یک‌هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع را کشف کردند که برای حمل آن هیچ‌گونه مجوزی از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارائه نشده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان آبیک با اشاره به دستگیری یک نفر در این پرونده گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مراجع قضائی معرفی شد.

ایدون ارزش تقریبی محموله کشف‌شده را یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.

کد مطلب 6978904

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