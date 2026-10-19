عرضه بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال کالا در مزایده اموال تملیکی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شاکرمی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مزایده شماره ۳۰۸ اموال منقول از ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ششم آبان‌ماه ادامه دارد.

وی افزود: در این مزایده، انواع لوازم خانگی و آشپزخانه، کالاهای صادراتی از جمله پوشاک، سیگار و لوازم‌التحریر، برنج، دوربین مداربسته، انواع ماینر و تجهیزات ماهواره‌ای و متعلقات آن‌ها به‌صورت ضایعاتی و امحایی عرضه شده است.

سرپرست اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان ادامه داد: انواع تنه موتور به‌صورت برش‌خورده، لوازم الکتریکی، گل مصنوعی، عینک، شیرآلات، تجهیزات کوهنوردی و اقلام دیگر نیز از جمله کالاهای عرضه‌شده در این مزایده هستند.

شاکرمی با اشاره به شرایط شرکت در مزایده بیان کرد: متقاضیان پس از ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) و دریافت امضای الکترونیکی از دفاتر اسناد رسمی، می‌توانند برای مشاهده کالاها و ثبت پیشنهاد قیمت به این سامانه مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیان برای ثبت پیشنهاد قیمت در هر ردیف، موظف‌اند معادل هفت درصد مبلغ پایه را به‌عنوان سپرده به‌صورت الکترونیکی پرداخت کنند یا ضمانت‌نامه بانکی معتبر به اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تحویل دهند.