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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

عرضه بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال کالا در مزایده اموال تملیکی لرستان

عرضه بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال کالا در مزایده اموال تملیکی لرستان

خرم‌آباد- سرپرست اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان از عرضه انواع کالاهای منقول به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شاکرمی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مزایده شماره ۳۰۸ اموال منقول از ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ششم آبان‌ماه ادامه دارد.

وی افزود: در این مزایده، انواع لوازم خانگی و آشپزخانه، کالاهای صادراتی از جمله پوشاک، سیگار و لوازم‌التحریر، برنج، دوربین مداربسته، انواع ماینر و تجهیزات ماهواره‌ای و متعلقات آن‌ها به‌صورت ضایعاتی و امحایی عرضه شده است.

سرپرست اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان ادامه داد: انواع تنه موتور به‌صورت برش‌خورده، لوازم الکتریکی، گل مصنوعی، عینک، شیرآلات، تجهیزات کوهنوردی و اقلام دیگر نیز از جمله کالاهای عرضه‌شده در این مزایده هستند.

شاکرمی با اشاره به شرایط شرکت در مزایده بیان کرد: متقاضیان پس از ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) و دریافت امضای الکترونیکی از دفاتر اسناد رسمی، می‌توانند برای مشاهده کالاها و ثبت پیشنهاد قیمت به این سامانه مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیان برای ثبت پیشنهاد قیمت در هر ردیف، موظف‌اند معادل هفت درصد مبلغ پایه را به‌عنوان سپرده به‌صورت الکترونیکی پرداخت کنند یا ضمانت‌نامه بانکی معتبر به اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تحویل دهند.

کد مطلب 6982751

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