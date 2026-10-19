به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد تقوی، اظهار کرد: صبح امروز در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع سرقت از یک مغازه طلافروشی در میدان وحدت شهر هشجین از توابع شهرستان خلخال، شناسایی و دستگیری سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی نشان داد که ۵ سارق با استفاده از سلاح‌های سرد و کلت‌های کمری شبه‌واقعی و پلاستیکی و با دو دستگاه خودروی سواری پراید و سمند اقدام به سرقت کرده و از محل متواری شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل بیان کرد: با اجرای طرح مهار و افزایش و هدفمندسازی گشت‌های انتظامی، هر ۵ سارق در عملیات مشترک مأموران انتظامی شهرستان‌های خلخال و کوثر و پس از تعقیب‌وگریز پلیسی دستگیر شدند.

سردار تقوی با اشاره به ادامه اقدامات قانونی در این پرونده تصریح کرد: از سارقان دستگیرشده حدود ۳ کیلوگرم طلای مسروقه، تعدادی سلاح سرد و کلت کمری شبه‌واقعی و پلاستیکی کشف شد و خودروهای مورد استفاده آنان نیز توقیف شدند.