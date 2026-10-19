به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار تصویری «واگویه‌های مرد عینکی» با محوریت طنز، زندگی روزمره و تناقض‌های اجتماعی، از دوم تا هفتم آبان‌ماه در نگارخانه زنده‌یاد استاد غلامرضا آریان‌پور شهرستان ازنا میزبان علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی خواهد بود.

نمایشگاه «واگویه‌های مرد عینکی» روایتی تصویری از زندگی، آدم‌ها و دغدغه‌های روزمره است که با زبانی طنزآمیز، مخاطبان را به تأمل درباره تلخی‌ها، شیرینی‌ها و تناقض‌های جهان پیرامون دعوت می‌کند.

در این مجموعه، استفاده از هاشورهای متراکم، طیف‌های خاکستری، ترکیب‌های سیاه‌وسفید و رنگ زرد، بستری برای بازنمایی مفاهیمی همچون اندوه، امید، واقعیت و خیال فراهم کرده است؛ آثاری که می‌کوشند از دل دشواری‌های زندگی، دریچه‌ای به سوی لبخند و اندیشه بگشایند.

«واگویه‌های مرد عینکی» روایت شخصیتی است که با نگاهی ساده‌تر به جهان و بهره‌گیری از طنز، واقعیت‌های تلخ و پیچیدگی‌های زندگی را به تصویر می‌کشد. خط‌خطی‌ها و روایت‌های تصویری این مجموعه، مخاطب را با لایه‌های پنهان زندگی روزمره و تناقض‌های اجتماعی روبه‌رو می‌کند.

آیین افتتاحیه این نمایشگاه روز شنبه، دوم آبان‌ماه برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند تا هفتم آبان‌ماه از آثار این مجموعه در نگارخانه زنده‌یاد استاد غلامرضا آریان‌پور، واقع در مجتمع فرهنگی‌هنری غدیر و انتهای بلوار جهاد شهرستان ازنا، دیدن کنند.