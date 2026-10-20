سینا خلیلی در جمع مدعیان مدال جهانی؛ شانس فینالیست شدن هم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سایت آمریکایی تخصصی کشتی در گزارشی تحلیلی از رقابت‌های وزن ۷۰ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶، سینا خلیلی، نماینده ایران را یکی از مدعیان کسب مدال برنز دانست و تأکید کرد که این کشتی‌گیر جوان حتی شانس رسیدن به فینال مسابقات را نیز دارد.

مسابقات جهانی کشتی بزرگسالان از ۲ تا ۱۰ آبان در آستانه قزاقستان برگزار می‌شود و رقابت‌های وزن ۷۰ کیلوگرم روزهای ۸ و ۹ آبان ماه برگزار خواهد شد. در پیش بینی این سایت از نتایج این وزن، ابراهیم ابراهیم‌اف از روسیه به‌عنوان قهرمان، تولگا تومور اوچیر از مغولستان به‌عنوان نایب‌قهرمان و زین رترفورد از آمریکا و سینا خلیلی از ایران به‌عنوان دارندگان مدال برنز معرفی شده‌اند.

این گزارش با اشاره به قهرمانی خلیلی در مسابقات جهانی زیر ۲۰ سال در سال جاری، از او به‌عنوان یکی از استعدادهای درخشان وزن ۷۰ کیلوگرم یاد کرده است. پیروزی‌های این کشتی‌گیر ایرانی مقابل برخی مدعیان این وزن از جمله نتایجی است که در ارزیابی عملکرد او مورد توجه قرار گرفته است. خلیلی با توجه به توانایی‌های فنی و روند پیشرفت خود، می‌تواند یکی از شگفتی‌سازان مسابقات جهانی امسال باشد و در صورت ارائه بهترین عملکردش، حتی برای رسیدن به دیدار فینال نیز شانس داشته باشد.

خلیلی در سید هشتم پیش‌بینی‌شده این وزن قرار دارد و باید در رقابت با شماری از کشتی‌گیران مطرح جهان برای رسیدن به سکو تلاش کند. ابراهیم ابراهیم‌اف، زین رترفورد، تولگا تومور اوچیر و ارنازار آکماتالیف از قرقیزستان به‌عنوان چهار مدعی اصلی کسب مدال طلا معرفی شده‌اند. البته ابراهیم‌اف به دلیل تنوع فنون هجومی و پیشرفت در ثبات عملکرد، گزینه نخست قهرمانی جهان است.

ارنازار آکماتالیف، دارنده سه مدال جهانی، و تولگا تومور اوچیر، دارنده مدال‌های نقره و برنز جهان، از دیگر چهره‌های مطرح این وزن هستند. رترفورد آمریکایی نیز سابقه قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۳ و کسب مدال نقره جهان در سال ۲۰۲۲ را در کارنامه دارد. سینا خلیلی در کنار این نام‌های مطرح، یکی از شانس‌های کسب مدال در وزن ۷۰ کیلوگرم مسابقات جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.