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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۷

کشتی آزاد امیدهای جهان - لاس وگاس

اهتزاز پرچم ایران در آمریکا + فیلم

اهتزاز پرچم ایران در آمریکا + فیلم

با طلایی شدن ابوالفضل رحمانی و ابوالفضل محمدنژاد، ملی‌پوشان کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های امیدهای جهان، پرچم ایران در آمریکا به اهتزاز درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پنج وزن نخست مسابقات کشتی آزاد امیدهای جهان در لاس وگاس آمریکا، در وزن ۹۲ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۱ بورل جونیور از جامائیکا را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی رسید. وی در ادامه با نتیجه ۱۱ بر ۶ کوراشویلی از گرجستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. رحمانی در این مرحله مقابل آلتونباش از ترکیه با نتیجه ۶ بر ۳ به پیروزی رسید و راهی فینال شد. وی در دیدار نهایی با نتیجه ۵ بر ۲ ارسلان باگایف از روسیه را شکست داد و طلایی شد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم کوچانوف از اوکراین را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و به یک چهارم نهایی رسید. وی در این مرحله بستایف از روسیه را با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد. محمدنژاد در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر از سد ختاگ کارسانوف از آذربایجان گذشت و فینالیست شد. محمدنژاد در این مرحله مقابل آبرامیشویلی از گرجستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری دست یافت و دومین مدال طلای ایران را ضرب کرد.

پیش از این سه کشتی‌گیر ایران هم به مدال برنز رسیدند و پرچم ایران با دو مدال خوش رنگ کشتی‌گیران ایرانی در خاک آمریکا به اهتزاز درآمد.




کد مطلب 6981078

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