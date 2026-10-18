تبریک ویژه اتحادیه جهانی کشتی به قهرمان ایرانی + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات کشتی آزاد امیدهای جهان در لاس وگاس، ابوالفضل محمدنژاد کشتی‌گیر وزن ۱۲۵ کیلوگرم با شکست حریفان خود به مدال خوش رنگ طلا رسید.

بعد از امیرحسین زارع که در سال های اخیر خودش را به عنوان یکی از ستاره های سنگین وزن کشتی آزاد دنیا معرفی کرده، حالا نوبت به یک پدیده جدید در وزن ۱۲۵ کیلوگرم رسیده تا از ایران خودش را در سطح دنیا مطرح کند.

ابوالفصل محمدنژاد که سال قبل مدال طلای امیدهای جهان را در کارنامه داشته و امسال نیز در مسابقات جوانان جهان طلایی شده و حالا دومین مدال طلای خود را در مسابقات امیدهای جهان در لاس وگاس آمریکا از آن خود کرد.

اتحادیه جهانی کشتی با انتشار ویدئویی، قهرمانی دوباره ابوالفضل محمدنژاد در مسابقات زیر ۲۳ سال جهان را تبریک گفت.