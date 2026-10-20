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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴

شاگردان رنگرز راهی قزاقستان خواهند شد

شاگردان رنگرز راهی قزاقستان خواهند شد

تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در مسابقات جهانی کشتی به میزبانی آستانه قزاقستان فردا راهی این کشور خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جهانی کشتی به میزبانی آستانه قزاقستان از 2 تا 10 آبان ماه برگزار خواهد شد و تیم ملی کشتی فرنگی فردا تهران را به مقصد قزاقستان ترک خواهد کرد. این مسابقات شنبه ۲ آبان در اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم آغاز می‌شود و پیام احمدی، علی احمدی‌وفا، علی اسکو و دانیال سهرابی روی تشک خواهند رفت.

در وزن ۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی، ۶۰ کیلوگرم: علی احمدی‌وفا، ۶۳ کیلوگرم: محمد کشتکار، ۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی، ۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی، ۷۷ کیلوگرم: علی اسکو، ۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی، ۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی، ۹۷ کیلوگرم: هادی ساروی و ۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی اعزام خواهند شد.

برنامه کشتی فرنگی ایران در این مسابقات به شرح زیر است:

شنبه ۲ آبان - کشتی فرنگی

مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم: ساعت ۹ تا ۱۳

نیمه‌نهایی همین اوزان: ساعت ۱۵ تا ۱۶

نمایندگان ایران: پیام احمدی، علی احمدی‌وفا، علی اسکو و غلامرضا فرخی.

یکشنبه ۳ آبان - کشتی فرنگی

مقدماتی اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم: ساعت ۹ تا ۱۳

رده‌بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم: ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰

دوشنبه ۴ آبان - کشتی فرنگی

مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم: ساعت ۹ تا ۱۳

رده‌بندی و فینال اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم: ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰

سه‌شنبه ۵ آبان - کشتی فرنگی

- رده‌بندی و فینال اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم: ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰

کد مطلب 6984270
سیده فرزانه شریفی

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