شاگردان رنگرز راهی قزاقستان خواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جهانی کشتی به میزبانی آستانه قزاقستان از 2 تا 10 آبان ماه برگزار خواهد شد و تیم ملی کشتی فرنگی فردا تهران را به مقصد قزاقستان ترک خواهد کرد. این مسابقات شنبه ۲ آبان در اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم آغاز می‌شود و پیام احمدی، علی احمدی‌وفا، علی اسکو و دانیال سهرابی روی تشک خواهند رفت.

در وزن ۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی، ۶۰ کیلوگرم: علی احمدی‌وفا، ۶۳ کیلوگرم: محمد کشتکار، ۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی، ۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی، ۷۷ کیلوگرم: علی اسکو، ۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی، ۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی، ۹۷ کیلوگرم: هادی ساروی و ۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی اعزام خواهند شد.

برنامه کشتی فرنگی ایران در این مسابقات به شرح زیر است:

شنبه ۲ آبان - کشتی فرنگی

مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم: ساعت ۹ تا ۱۳

نیمه‌نهایی همین اوزان: ساعت ۱۵ تا ۱۶

نمایندگان ایران: پیام احمدی، علی احمدی‌وفا، علی اسکو و غلامرضا فرخی.

یکشنبه ۳ آبان - کشتی فرنگی

مقدماتی اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم: ساعت ۹ تا ۱۳

رده‌بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم: ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰

دوشنبه ۴ آبان - کشتی فرنگی

مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم: ساعت ۹ تا ۱۳

رده‌بندی و فینال اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم: ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰

سه‌شنبه ۵ آبان - کشتی فرنگی

- رده‌بندی و فینال اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم: ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰