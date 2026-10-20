به گزارش خبرگزاری مهر، «امیر صالح جاویدانی» کشتی‌گیر وزن ۹۰ کیلوگرم استان همدان با دعوت «محمد نادری» سرمربی تیم ملی کشتی ساحلی نوجوانان در جمع ملی‌پوشان این اردو جای گرفت.

براساس برنامه اعلام‌شده این اردوی آماده‌سازی با حضور ۱۴ کشتی‌گیر برتر از اوزان مختلف سراسر کشور از بیست و ششم مهر ماه آغاز شده و به مدت چهار روز پیگیری می‌شود.

حضور نماینده استان همدان در این اردوی ملی علاوه بر اثبات ظرفیت‌های بالای ورزشکاران خطه همدان، گامی موثر در مسیر استعداد یابی، پشتوانه‌ سازی و افتخارآفرینی ورزش کشور به شمار می‌رود.