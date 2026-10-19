به گزارش خبرنگار مهر، داوود سیروس شامگاه دوشنبه در جمع فعالان فرهنگی استان با اشاره به استقبال آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولی‌فقیه در استان، از پیشنهاد میزبانی اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی اظهار کرد: قرار است پس از دیدار با استاندار مازندران، درخواست رسمی میزبانی این رویداد در سال آینده به رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ارائه شود.

وی افزود: در صورت نهایی شدن میزبانی مازندران، پرچم اجلاسیه به مدیرکل صداوسیمای مرکز مازندران تحویل داده خواهد شد.

سیروس با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی مازندران، برگزاری این رویداد را فرصتی برای معرفی آیین‌های عاشورایی، سنت‌های عزاداری و ارادت مردم استان به اهل‌بیت(ع) عنوان کرد.

در همین زمینه، سیدرضا میرقربان‌نژاد، رئیس کانون مداحان استان مازندران، با اشاره به جایگاه این استان در حوزه مداحی گفت: مازندران از نظر تعداد مداحان در شمار چهار استان برتر کشور قرار دارد و وجود سقانفارها در کنار حسینیه‌ها، بیانگر ریشه‌دار بودن باورهای مذهبی در میان مردم این خطه است.

وی ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن مقدمات لازم، اجلاسیه پیرغلامان حسینی با شکوه و در شأن ظرفیت‌های استان برگزار شود.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار، مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، نیز با تأکید بر همدلی و هم‌افزایی مجموعه‌های فعال در حوزه ستایشگری اهل‌بیت(ع)، برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود را از الزامات برگزاری موفق این رویداد دانست.

علی علیپور، مسئول بسیج مداحان استان مازندران، هم ضمن قدردانی از تلاش‌های رسانه ملی، از آمادگی بسیج مداحان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مشارکت در برگزاری باشکوه این اجلاسیه خبر داد.

بیست‌وسومین اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی امسال در ارومیه برگزار می‌شود و در صورت قطعی شدن میزبانی مازندران برای سال آینده، این استان میزبان دوره بعدی این رویداد فرهنگی و مذهبی خواهد بود.