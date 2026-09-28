به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیئت اندیشه‌ورز بیست و سومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی به میزبانی خانه مداحان اهل بیت علیهم‌السلام برگزار شد.



در این نشست مرتضی طاهری، رئیس هیئت‌مدیره خانه مداحان، سعید مقیسه، رئیس مرکز بسیج صداوسیما، عرفان خداپرست، دبیر اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی، محسن طاهری از اعضای هیئت‌امنای خانه مداحان، سیدعلی سادات رضوی، مدیرعامل خانه مداحان، ولی‌الله کلامی زنجانی، پیرغلام اهل بیت علیهم‌السلام، سیدرضا جدا، رئیس سازمان بسیج مداحان و هیئت‌های کشور، حجت‌الاسلام مهدی خداجویان مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی، رحیم آبفروش، دبیر جامعه ایمانی مشعر، علی‌اکبر مداحی، رئیس ستاد مرکزی هیئت رزمندگان اسلام، احمد نیکبختیان، مداح اهل بیت علیهم‌السلام، حمید منتظر، رئیس کانون مداحان استان تهران، محمد بازوبند، پیرغلام اهل بیت علیهم‌السلام و رضا بکایی، پیرغلام اهل بیت علیهم‌السلام، حضور داشتند.



عرفان خداپرست، دبیر اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی، در این نشست اظهار داشت: بیست و سومین اجلاس پیرغلامان بناست آبان‌ماه در استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه برگزار شود. اجلاس امسال کمیته‌های مختلفی دارد که مسئولیت کمیته شعر بر عهده محمد رسولی، مسئولیت کمیته بین‌الملل بر عهده حجت‌الاسلام نیشابوری، مسئولیت کمیته هیئت اندیشه‌ورز بر عهده سعید مقدسیان، مسئولیت کمیته خواهران بر عهده خانم گنجی و مسئولیت کمیته رسانه و روابط عمومی بر عهده امیرحسین کسائی است.



وی در ادامه درباره برنامه‌ریزی برای برگزاری اجلاس بیست و سوم و همچنین برنامه‌های جانبی اجلاس که در حال تدارک است، توضیحاتی ارائه کرد.



سعید مقیسه، رئیس مرکز بسیج صداوسیما، در این جلسه گفت: امسال با ظرفیت‌های فراهم‌شده در قالب تلوبیون و ایران‌صدا در تلاش هستیم تا علاوه بر شبکه‌های تلویزیونی، پوشش جدی‌تری هم در فضای مجازی و پلتفرم‌ها برای اجلاس داشته باشیم. سایت رسمی اجلاس در روزهای آتی رونمایی خواهد شد و در تلاش هستیم تا به‌عنوان پایگاه اصلی محتوایی در دسترس علاقه‌مندان باشد.



در ادامه این جلسه، هر کدام از اعضای هیئت اندیشه‌ورز نکات و پیشنهادهای خود را برای برگزاری هرچه بهتر اجلاس بین‌المللی پیرغلامان در بیست و سومین دوره ارائه کردند و به‌خصوص درباره معیارها و ملاک‌های انتخاب پیرغلامان برای تجلیل بحث و بررسی کردند.



بیست و سومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی به همت مرکز بسیج صداوسیما، آبان‌ماه به میزبانی شهر ارومیه برگزار خواهد شد.