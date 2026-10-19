نمایندگان از پاسخ های وزیر بهداشت قانع نشدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ ) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: در این نشست ۳۲ فقره از سوالات نمایندگان مجلس از وزیر بهداشت مطرح شد که بخش عمده این سوالات درباره افزایش هزینه‌های درمان، کمبود و گرانی دارو، و توزیع پزشکان متخصص در کشور و تامین تجهیزات پزشکی بود.

وی با اشاره به توضیحات وزیر بهداشت درباره دلایل کمبود و افزایش قیمت دارو، ادامه داد: یکی از موضوعاتی که وزیر به آن اشاره کرد، مشکلات لجستیکی و حمل‌ونقل دارو از کشورهای دیگر بود که انتقال دارو به کشور باید در بازه زمانی مشخصی انجام شود و این فرآیند به سازوکار خاصی نیاز دارد از این رو افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بسته شدن برخی مسیرهای ترانزیتی هوایی و دریایی، تامین و انتقال دارو را با مشکل مواجه کرده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: قرار گرفتن کشور در شرایط جنگی نیز از عوامل موثر بر کمبود و نبود برخی داروها عنوان شد همچنین نمایندگان درباره ضرورت نظارت مستمر بر افزایش ظرفیت تولید داخلی دارو سوالاتی مطرح کردند که وزیر بهداشت توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.

اسحاقی با اشاره به مشکلات ایجادشده در زنجیره تولید و بسته‌بندی دارو، تصریح کرد: وزیر مطرح کرد که بخشی از افزایش هزینه‌ها و مشکلات تامین دارو، به حملات دشمن به صنایع پتروشیمی و اختلالاتی مربوط می‌شود که در تامین مواد اولیه و بسته‌بندی دارو ایجاد شده است.

برنامه توزیع پزشکان و متخصصان در آبان‌ماه انجام خواهد شد

وی با اشاره به سوالات نمایندگان درباره نحوه توزیع پزشکان و متخصصان در مناطق مختلف کشور، گفت: ظفرقندی اعلام کرد که برنامه توزیع پزشکان و متخصصان در آبان‌ماه انجام خواهد شد و نمایندگان نیز از کمیسیون بهداشت و درمان درخواست کردند بر روند اجرای این برنامه نظارت داشته باشد تا از نظر کمی و کیفی، نحوه توزیع نیروهای متخصص در سراسر کشور بررسی شود.

تشکیل کمیته نظارتی برای بررسی توزیع پزشکان متخصص در کشور

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: با دستور رئیس کمیسیون مقرر شد پس از انجام توزیع پزشکان و متخصصان، کمیته‌ای از سوی کمیسیون بهداشت و درمان تشکیل شود تا ضمن نظارت بر اجرای برنامه، وضعیت توزیع نیروهای پزشکی را از نظر تعداد و کیفیت بررسی کند و مشخص شود که آیا این توزیع پاسخگوی نیاز مناطق مختلف کشور خواهد بود یا خیر.

تامین تجهیزات پزشکی در انتظار تامین منابع مالی جدید

اسحاقی با اشاره به طرح سوالاتی درباره تامین تجهیزات پزشکی از جمله دستگاه‌های سی‌تی‌اسکن و سایر تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی، گفت: وزیر بهداشت اعلام کرد که این موضوع از دستور کار خارج نشده است اما با توجه به افزایش قیمت‌ها، تامین منابع مالی جدید از سوی دولت برای اجرای برنامه‌ها ضروری است.

وی افزود: بر اساس توضیحات ارائه‌شده، وزارت بهداشت منتظر تامین منابع مالی جدید است تا بتواند اقدامات مورد نیاز برای تامین تجهیزات پزشکی را انجام دهد.

ارجاع نظر کمیسیون درباره سوالات نمایندگان به هیات رئیسه مجلس

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه بخش عمده نمایندگان سوال‌کننده از توضیحات وزیر قانع نشدند، گفت: وزیر بهداشت تاکید داشت که مستندات و مدارک بیشتری برای اقناع نمایندگان ارائه کند اما در نهایت نظر نمایندگان درباره میزان اقناع از پاسخ‌های وزیر در کمیسیون، ثبت و برای بررسی به هیات رئیسه مجلس ارجاع خواهد شد.

وی با توضیح روند بررسی سوالات نمایندگان از وزیران، تصریح کرد: وظیفه کمیسیون بهداشت و درمان این است که سوالات نمایندگان را با حضور وزیر مربوطه بررسی کند و نظر نماینده سوال‌ کننده درباره قانع شدن یا نشدن از پاسخ‌ها را به هیات رئیسه مجلس ارجاع دهد.

اسحاقی ادامه داد: هیات رئیسه مجلس با توجه به اهمیت سوال‌ها و ابعاد ملی یا منطقه‌ای آنها تصمیم می‌گیرد که کدام سوال در صحن علنی مجلس مطرح شود و در صورت ارجاع به صحن، زمان بررسی آن نیز از سوی هیات رئیسه تعیین خواهد شد. بنابراین، نظر کمیسیون درباره قانع شدن یا نشدن نمایندگان به هیات رئیسه ارجاع می‌شود و تصمیم نهایی درباره طرح سوال‌ها در صحن علنی و زمان رسیدگی به آنها بر عهده هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی است.