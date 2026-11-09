علیرضا رئوفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌زمان با حضور پیکر مطهر شهید گمنام در شهرستان کاشمر، مدارس و مراکز آموزشی نیز برنامه‌های فرهنگی و معنوی متعددی را برای میزبانی از این شهید والامقام پیش‌بینی کرده‌اند.

وی افزود: روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه، شهید گمنام در مکتب نرجس، دبیرستان شهید آیت‌الله خامنه‌ای (قدس‌سره)، مدرسه شاهد صاحب‌الزمان (عج)، مدارس سما، مدرسه شاهد مطهره و دانشگاه آزاد اسلامی حضور خواهد یافت.

رئوفی ادامه داد: روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه نیز برنامه‌های استقبال و میزبانی از شهید گمنام در مدرسه فرح‌آباد، مدرسه شهر فرگ قلعه، مدرسه دهستان رزق‌آباد و مدرسه شهید اسکندری تربقان برگزار خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش کاشمر خاطرنشان کرد: حضور شهیدان گمنام در مدارس و مراکز آموزشی، فرصت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل نوجوان و جوان با آرمان‌های شهدا و ارزش‌های دفاع مقدس است.