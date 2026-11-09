به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین ملکی، بعد از ظهر دوشنبه، در نشست تخصصی کمیته هنر و رسانه استان تهران با تأکید بر اینکه برنامه‌های فرهنگی باید نتایج ملموس در جامعه داشته باشند، اظهار کرد: زمانی می‌توان یک برنامه فرهنگی را موفق دانست که آثار و نتایج آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی، تغییر رفتار و جریان‌سازی فرهنگی نمایان شود و از رویکردهای صرفاً اداری و بخشنامه‌ای فاصله بگیرد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی فرهنگ از نگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب افزود: تهاجم و ناتوی فرهنگی نشان‌دهنده اهمیت این حوزه است؛ بنابراین تمامی دستگاه‌ها حتی نهادهای غیرفرهنگی باید پیوست فرهنگی فعالیت‌های خود را جدی بگیرند و در راستای اجرای سند مهندسی فرهنگی و کاهش معضلاتی همچون طلاق، اعتیاد و حاشیه‌نشینی گام بردارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با تأکید بر لزوم شناسایی اولویت‌های فرهنگی هر منطقه تصریح کرد: انتظار می‌رود شورای فرهنگ عمومی در شهرستان‌ها هر سال یک یا دو مسئله کلیدی را شناسایی کرده و برنامه‌های خود را بر همان اساس تنظیم کند تا در پایان سال بتوان کارایی اقدامات انجام‌شده را به‌طور دقیق ارزیابی کرد.

ملکی محله‌محوری و محوریت مساجد را یکی از مؤثرترین رویکردها در فعالیت‌های فرهنگی خواند و گفت: برنامه‌هایی ماندگار و اثرگذار خواهند بود که با مشارکت واقعی مردم شکل بگیرند، چرا که اجرای صرفاً دولتی برنامه‌ها معمولاً با استقبال و ماندگاری کمتری روبه‌رو می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت پیوست رسانه‌ای برنامه‌ها تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های رسمی و فعالان فضای مجازی موسوم به «انسان‌رسانه‌ها» نقش مهمی در جریان‌سازی و برجسته‌سازی اخبار دارد که برای ارتقای کیفی فعالیت‌ها باید ساماندهی و آموزش این حوزه در دستور کار قرار گیرد.