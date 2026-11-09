به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی صبح دوشنبه در جلسه بررسی طرح‌های آب و خاک شهرستان هشترود که با حضور شهرام شفیعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی و نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، درباره تقسیم وظایف دستگاه‌های اجرایی در طرح پایاب سد سهند اظهار کرد: احداث شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و تأمین زیرساخت‌های انتقال آب تا مزارع بر عهده وزارت نیرو است و وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در داخل مزارع را متناسب با نیاز آبی گیاهان و الگوی کشت بر عهده دارد.

وی با اشاره به قرارداد اجرای طرح پایاب سد سهند افزود: وزارت نیرو اجرای این پروژه را در قالب قراردادی به سرمایه‌گذار و بهره‌برداران واگذار کرده است، اما شرایط اقتصادی، تورم و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، مشکلاتی را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در اجرای چنین طرح‌هایی ایجاد کرده است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت اجرایی پروژه تصریح کرد: از آنجا که پیمانکار طرح پایاب سد سهند طرف قرارداد وزارت نیرو است، پیگیری تعهدات قراردادی، تعیین تکلیف پیمانکار و ارائه برنامه زمان‌بندی تکمیل پروژه بر عهده وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی است و وزارت جهاد کشاورزی اختیار قانونی برای خلع ید یا تعیین تکلیف پیمانکار این طرح را ندارد.

گوهرگانی ادامه داد: وزارت نیرو باید با ارائه برنامه‌ای مشخص درباره ادامه فعالیت پیمانکار، اصلاح زمان‌بندی یا اتخاذ تصمیمات قراردادی لازم اقدام کند. همچنین شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی باید با حضور در جلسات کارشناسی، برای رفع موانع و تسریع در اجرای شبکه‌های اصلی تصمیم‌گیری کند.

وی با اشاره به تأثیر ناترازی برق بر فعالیت‌های کشاورزی گفت: در سال گذشته مجموع قطعی برق کشاورزان در برخی دوره‌ها به حدود هفت ساعت در روز می‌رسید؛ بنابراین توسعه زیرساخت‌های آب و خاک باید با در نظر گرفتن الزامات تأمین پایدار انرژی دنبال شود.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اعلام آمادگی این وزارتخانه برای اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در پایاب سد سهند خاطرنشان کرد: به محض تأمین و انتقال آب تا مزارع، برای اجرای این سامانه‌ها محدودیتی نداریم و با توجه به کیفیت مناسب منابع آب و خاک هشترود، آمادگی داریم حتی فراتر از سهمیه پیش‌بینی‌شده برای شهرستان نیز در این زمینه اقدام کنیم.

گوهرگانی درباره نحوه تأمین اعتبار سامانه‌های نوین آبیاری اظهار کرد: ۵۰ درصد هزینه اجرای این سامانه‌ها از محل اعتبارات دولتی تأمین می‌شود و ۵۰ درصد دیگر نیز با مشارکت کشاورزان قابل پرداخت است.

وی افزود: حمایت مالی دولت از این طرح‌ها به دلیل تأثیر مستقیم آن‌ها بر افزایش بهره‌وری آب انجام می‌شود و کشاورزان نیز با استفاده از روش‌های نوین آبیاری می‌توانند افزایش تولید و درآمد حاصل از کشت آبی را تجربه کنند.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی هشترود و چاراویماق در تأمین امنیت غذایی کشور تأکید کرد: تکمیل زیرساخت‌های آب و خاک در این مناطق، زمینه پایداری تولید و استفاده بهینه از منابع پایه را فراهم می‌کند.

گوهرگانی در تشریح توافقات انجام‌شده در این نشست اعلام کرد: مقرر شده است سرمایه‌گذار طرح پایاب سد سهند طی یک سال شبکه‌های اصلی آبیاری را تکمیل کند تا پس از انتقال آب به مزارع و تأیید زیرساخت‌های اجراشده از سوی وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی نیز اجرای سامانه‌های نوین آبیاری و شبکه‌های فرعی را آغاز کند.

بر این اساس، در صورت تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند عملیات اجرای سامانه‌های نوین آبیاری را ظرف یک سال به پایان برساند و آن‌ها را به کشاورزان تحویل دهد.