به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد پولادگر در حاشیه رقابت‌های پارا تکواندو بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ به نتایج کاروان ایران در این دوره اشاره کرد و گفت: خدا را شاکریم که در این چند روز نتایج خوبی بدست آمده و امیدواریم در روزهای آتی هم ورزشکارانمان بتوانند باعث سربلندی ایران و نماینده شایسته‌ای برای کشور باشند.



او با بیان اینکه متاسفانه روز گذشته یک طلای ارزشمند را به سبب خطای نماینده دوومیدانی خود از دست دادیم، تاکید کرد: او با همراهش خطا کرده بود و این طلا از دست رفت. مدال طلا در دوی ۱۵۰۰ متر زنان نداشتیم که روز گذشته این اتفاق افتاد اما خطا طلا را از ما گرفت.



سرپرست کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا تاکید کرد: در مجموع بچه‌ها در رشته‌های مختلف واقعا با شایستگی نام این کاروان که «جان فدای ایران قوی» است از جان مایه می‌گذارند و با تمام وجود در میدان هستند.



او ادامه داد: امروز هم شایسته بودند؛ در تکواندو در دو فینالیست و دو رده‌بندی خواهند جنگید. در رشته‌های تیمی هم موفق بودیم. امیدوارم در روزهای آتی هم خوش بدرخشند. از مردم عزیز التماس دعا داریم که کاروان و بچه‌های خود را دعا کنند.