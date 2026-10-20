نگران تغییرات مدیریتی نیستم؛ اولویت من خدمت به تیراندازی است

پیام رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پذیرش مسئولیت هدایت این تیم در آستانه انتخابات فدراسیون تیراندازی گفت: برای من مهم نیست که حضور در این جایگاه چه سود یا ضرری دارد وقتی متولیان ورزش به این نتیجه رسیدند که در ادامه راه این مسئولیت بر عهده من باشد در هر شرایطی آماده خدمت به این رشته هستم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: من از مربیان قدیمی این رشته هستم و سال‌ها هدایت تیم‌های مختلف را برعهده داشتم و مدال‌های رنگارنگی در کارنامه دارم. به این رشته علاقه‌مند و متعهد هستم و هیچ‌گاه تلاش نکردم خودم را به مجموعه‌ای تحمیل کنم یا صرفاً برای تصدی یک پست دوباره وارد میدان شوم.

سرمربی تیم ملی اهداف پروازی با اشاره به تغییرات مدیریتی در فدراسیون تیراندازی، اظهار کرد: در طول سال‌های فعالیت خود رؤسای مختلفی را در فدراسیون دیدم و معتقدم در رده های مدیریتی کلان مثل ریاست فدراسیونهای ورزشی هر فردی که مسئولیت این مجموعه را برعهده بگیرد با بررسی توانایی‌ها و عملکرد مربیان بهترین گزینه‌ها را انتخاب خواهد کرد چرا که این موضوع به نفع ورزش است. من هیچ‌ وقت نگران ارزیابی عملکردم نبودم و معتقدم یک مربی پیش از هر چیز باید معلم خوبی باشد و به جایگاه و مسئولیت خود نگاه حرفه‌ای داشته باشد.

رجایی با تأکید بر اینکه کمک به تیراندازی اولویت نخست زندگی اوست، افزود: از حدود ۲۲ تا ۲۳ سال پیش که تصمیم گرفتم مربی شوم این حرفه اولویت اول زندگی من بوده است. برخی افراد بعد از شغل و فعالیت‌های خود به مربیگری هم پرداخته‌اند اما برای من خدمت به این رشته در اولویت قرار دارد و به همین دلیل نگران تغییرات مدیریتی یا شرایط مقطعی نیستم.

وی در ادامه با اشاره به نتایج تیم‌های ملی تیراندازی در ماه‌های اخیر به ویژه بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: اگر روند عملکرد ورزشکاران را بررسی کنیم متوجه افت نتایج پس از کسب سهمیه المپیک خواهیم شد. این افت تنها به یک ورزشکار محدود نبوده و در بخش‌های مختلف تیراندازی مشاهده شده است. زمانی که با وجود فراهم بودن امکانات، اردوهای داخلی و خارجی، تغذیه و سایر نیازهای تیم نتایج مورد انتظار به دست نمی‌آید طبیعی است که مسئولان و کارشناسان درباره ایجاد تغییرات تصمیم‌گیری کنند.

سرمربی تیم ملی اهداف پروازی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی برای رویدادهای پیش‌رو، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به اهداف بزرگ باید قدم نخست را برداشت. شاید برداشتن یک قدم به‌تنهایی ما را به مقصد نرساند اما بدون آن نیز نمی‌توان به مقصد رسید. باید از نقطه‌ای که اکنون در آن قرار داریم حرکت را آغاز کنیم.

رجایی درباره وضعیت تیم ملی اهداف پروازی در آستانه مسابقات جهانی قطر و پیش‌بینی نتایج این رقابت‌ها، اظهار کرد: برای ارزیابی شرایط تیم هنوز زود است چرا که به‌ تازگی کارم را آغاز کردم و تنها چند جلسه تمرینی با ورزشکاران داشتم. هرچند بسیاری از این ورزشکاران را از گذشته می‌شناسم و در روند استعدادیابی برخی از آن‌ها نقش داشتم اما برای قضاوت دقیق باید شرایط فنی، روانی و رفتاری آن‌ها را بیشتر بررسی کنم.

وی افزود: ممکن است یک ورزشکار از نظر خودش در اوج آمادگی باشد اما مربی با توجه به اهداف بلندمدت و شیوه تمرینی خود نقاط ضعفی را شناسایی کند که با برطرف کردن آن‌ها بتوان به سطح بالاتری رسید. به همین دلیل در حال حاضر پیش‌بینی نتیجه مسابقات قطر زودهنگام است.

سرمربی تیم ملی اهداف پروازی با تأکید بر ضرورت ایجاد نظم و انضباط در تیم، گفت: یکی از نخستین برنامه‌های من تقویت نظم و دیسیپلین است. به اعتقاد من در این تیم به دلیل تمرکز بر عنوان قهرمانی نظم و انضباط مورد توجه کافی قرار نگرفته است و قهرمانی از دست رفت. ما ورزشکاران مستعدی داریم اما باید از شرایط فعلی شروع کنیم و با برنامه‌ریزی و اصلاح نقاط ضعف برای رسیدن به اهداف بزرگ‌تر تلاش کنیم.

رجایی در ادامه با اشاره به نتایج تیم ملی در بازی‌های آسیایی ناگویا، اظهار کرد: انتظار می‌رفت تیم اهداف پروازی ایران با توجه به ظرفیت‌های خود دست‌کم دو مدال یکی حتما در بخش بانوان از این رقابت‌ها کسب کند اما در نهایت بدون مدال بازگشت. پس از چنین نتیجه‌ای مسئولان و کارشناسان رشته باید عملکرد تیم را بررسی کنند و درباره تغییرات مورد نیاز تصمیم بگیرند.

وی با اشاره به فراهم بودن امکانات مورد درخواست کادر فنی حاضر در ناگویا خاطرنشان کرد: در ماه‌هایی که سرپرستی فدراسیون برعهده آقای برخورداری بود تمام امکانات لازم از جمله اردوهای داخلی و خارجی، اعزام‌ها، تغذیه، روانشناس، ماساژور و دیگر امکانات مورد درخواست تیم فراهم شد. بنابراین وقتی با وجود این شرایط نتیجه مطلوب به دست نمی‌آید مسئولان حق دارند عملکردها را ارزیابی و درباره ادامه مسیر تصمیم‌گیری کنند.

سرمربی تیم ملی اهداف پروازی در پایان خاطر نشان کرد: مسابقات قطر تازه آغاز مسیر کسب سهمیه المپیک است و رقابت‌های متعددی در ادامه این مسیر پیش روی تیراندازان قرار دارد. امیدواریم این بار در بخش بانوان نیز بتوانیم با کسب سهمیه المپیک شگفتی‌ساز شویم و شاهد اتفاقی خوشایند برای تیراندازی ایران باشیم.