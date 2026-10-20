نخستین مدال تیراندازی با کمان ایران قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دومین روز رقابت‌های تیراندازی با کمان پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، امیرمحمد بارانی در مرحله نیمه‌نهایی پاراکامپوند انفرادی مردان به مصاف ژانگ یی‌چنگ از چین رفت و با نتیجه ۱۴۷ بر ۱۴۵ به پیروزی رسید.



بارانی که در مرحله یک‌چهارم نهایی با ثبت ۱۴۹ امتیاز از ۱۵۰ امتیاز ممکن و شلیک ۱۴ تیر ۱۰ امتیازی، نماینده اندونزی را شکست داده بود، در دیدار نیمه‌نهایی نیز عملکرد موفقی داشت و توانست از سد حریف چینی عبور کند.



ملی‌پوش ایران در دست نخست این مسابقه ۳۰ امتیاز کامل کسب کرد و از همان ابتدا برتری دو امتیازی مقابل حریف خود به دست آورد.



در دست دوم، نماینده چین ۳۰ امتیاز ثبت کرد و بارانی به ۲۹ امتیاز رسید تا اختلاف دو کماندار به یک امتیاز کاهش یابد. دو کماندار در دست سوم هر کدام ۲۹ امتیاز کسب کردند و بارانی همچنان پیشتاز باقی ماند.



در دست چهارم نیز بارانی ۲۹ امتیاز به دست آورد، اما حریف چینی با ثبت ۳۰ امتیاز توانست اختلاف را جبران کند.



با این حال، در مجموع پنج دست مسابقه، بارانی موفق شد با ثبت ۱۴۷ امتیاز در مقابل ۱۴۵ امتیاز ژانگ یی‌چنگ، پیروز میدان شود و جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کند.



بارانی پیش از این در مرحله یک‌هشتم نهایی با نتیجه ۱۴۳ بر ۱۴۰ مقابل هادی نوری، دیگر ملی‌پوش ایران، پیروز شده و سپس در مرحله یک‌چهارم نهایی کن سواگومیلانگ از اندونزی را با نتیجه ۱۴۹ بر ۱۴۴ شکست داده بود.



این کماندار برای دستیابی به مدال طلا پنجشنبه ۳۰ مهر به مصاف ژینلیانگ آی از چین خواهد رفت.