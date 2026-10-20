صعود نماینده ایران به فینال شنا ۱۰۰ متر قورباغه مردان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ محمدحسین کریمی جهان آبادی، نماینده کشورمان در مرحله مقدماتی ۱۰۰ متر قورباغه مردان کلاس SB۱۲ به مصاف حریفانش رفت و با عنوان دومی به فینال صعود کرد.



🔹محمدحسین کریمی جهان آبادی با ۴ شناگر دیگر از کشورهای قزاقستان، هند، قطر و کره‌جنوبی به رقابت پرداخت و در پایان با زمان ۱:۱۴:۶۰ و قرار گرفتن در رده دوم به فینال صعود کرد.

فینال این مسابقه عصر امروز به وقت محلی برگزار خواهد شد.