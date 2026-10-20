به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ محمدحسین کریمی جهان آبادی، نماینده کشورمان در مرحله مقدماتی ۱۰۰ متر قورباغه مردان کلاس SB۱۲ به مصاف حریفانش رفت و با عنوان دومی به فینال صعود کرد.
🔹محمدحسین کریمی جهان آبادی با ۴ شناگر دیگر از کشورهای قزاقستان، هند، قطر و کرهجنوبی به رقابت پرداخت و در پایان با زمان ۱:۱۴:۶۰ و قرار گرفتن در رده دوم به فینال صعود کرد.
فینال این مسابقه عصر امروز به وقت محلی برگزار خواهد شد.
بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا
صعود نماینده ایران به فینال شنا ۱۰۰ متر قورباغه مردان
شناگر کشورمان با قرار گرفتن در رده دوم گروه خود به فینال رقابتهای ۱۰۰ متر قورباغه مردان بازیهای پاراآسیایی ناگویا صعود کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ محمدحسین کریمی جهان آبادی، نماینده کشورمان در مرحله مقدماتی ۱۰۰ متر قورباغه مردان کلاس SB۱۲ به مصاف حریفانش رفت و با عنوان دومی به فینال صعود کرد.
کد مطلب 6983429
نظر شما