پایان کار شناگران کشورمان در ۲۰۰ متر مختلط مردان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ ابوالفضل ملک اولادی، علی مطلبی فشارکی و ابوالفضل ظریف‌پور، نمایندگان کشورمان در فینال ۲۰۰ متر مختلط مردان کلاس SM9 به مصاف حریفانشان رفتند و با عناوین چهارمی، هفتمی و هشتمی به کار خود پایان دادند.



نمایندگان کشورمان به رقابت با ۵ شناگر دیگر از کشورهای ژاپن، چین، ازبکستان و هند پرداختند که ظریف با زمان ۲:۲۸:۶۶، ملکی با زمان ۲:۴۱:۱۱ و مطلبی با زمان ۳:۰۱:۹۵ به ترتیب با قرار گرفتن در رده‌های چهارم، هفتم و هشتم به کار خود پایان دادند.

مدال‌های طلای این ماده به شناگران چین، ازبکستان و ژاپن رسید.