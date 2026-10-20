به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ ابوالفضل ملک اولادی، علی مطلبی فشارکی و ابوالفضل ظریفپور، نمایندگان کشورمان در فینال ۲۰۰ متر مختلط مردان کلاس SM9 به مصاف حریفانشان رفتند و با عناوین چهارمی، هفتمی و هشتمی به کار خود پایان دادند.
نمایندگان کشورمان به رقابت با ۵ شناگر دیگر از کشورهای ژاپن، چین، ازبکستان و هند پرداختند که ظریف با زمان ۲:۲۸:۶۶، ملکی با زمان ۲:۴۱:۱۱ و مطلبی با زمان ۳:۰۱:۹۵ به ترتیب با قرار گرفتن در ردههای چهارم، هفتم و هشتم به کار خود پایان دادند.
مدالهای طلای این ماده به شناگران چین، ازبکستان و ژاپن رسید.
بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا
پایان کار شناگران کشورمان در ۲۰۰ متر مختلط مردان
شناگران کشورمان در فینال رقابتهای ۲۰۰ متر مختلط مردان بازیهای پاراآسیایی ناگویا به کار خود پایان دادند.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ ابوالفضل ملک اولادی، علی مطلبی فشارکی و ابوالفضل ظریفپور، نمایندگان کشورمان در فینال ۲۰۰ متر مختلط مردان کلاس SM9 به مصاف حریفانشان رفتند و با عناوین چهارمی، هفتمی و هشتمی به کار خود پایان دادند.
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