آغاز عملیات ساخت مدرسه سید احمد خمینی اسدآباد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی ساخت یک باب مدرسه متوسطه اول در شهرک سید احمد خمینی (ره) اسدآباد ظهر سه شنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان کشوری و استانی آغاز شد تا گامی مهم در راستای توسعه فضاهای آموزشی استاندارد و پاسخ‌گویی به نیازهای تحصیلی دانش آموزان منطقه برداشته شود.

این واحد آموزشی در کنار آموزشگاه ابتدایی سید احمد خمینی (ره) با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، حمید ملانوری شمسی استاندار همدان، اکبر رنجبر زاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، رسول شیدایی مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان و جمعی از مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

ساخت مدرسه متوسطه اول در شهرک سید احمد خمینی (ره) اسدآباد با هدف توسعه زیرساخت‌های تعلیم و تربیت، افزایش ظرفیت فضاهای آموزشی و فراهم کردن زمینه دسترسی دانش‌آموزان به محیطی استاندارد برای ادامه تحصیل در مقطع متوسطه اول در دستور کار قرار گرفته است.

احداث این مدرسه در جوار آموزشگاه ابتدایی موجود ضمن ایجاد پیوستگی مناسب میان مقاطع تحصیلی پایه بخش عمده‌ای از نیازهای آموزشی دانش‌آموزان ساکن در شهرک سید احمد خمینی (ره) و مناطق همجوار شهرستان اسدآباد را پوشش خواهد داد.

اجرای این پروژه همچنین در چارچوب اسناد بالادستی، اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و رویکرد توسعه متوازن فضاهای آموزشی گامی موثر در مسیر تقویت عدالت آموزشی، بهبود کیفیت محیط‌های یادگیری و فراهم‌سازی بستر مناسب برای رشد علمی و تربیتی نسل آینده به شمار می‌رود.