به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در آیین سومین جایزه ملی ثریا که صبح امروز در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، با تأکید بر اهمیت توسعه آموزش بین‌المللی، دیپلماسی علمی و تسهیل حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های کشور، گفت: در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده است که در طول اجرای این برنامه، ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های ایران جذب شوند.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش عالی و معاونت دانشجویی وزارت علوم اظهار کرد: مسائل و مشکلاتی که سال‌ها دغدغه جذب دانشجویان خارجی بود، از جمله امکان تدریس به زبان‌های غیر فارسی، مسائل ارزی و حساب‌های بانکی، نظام وظیفه، ورود و خروج و مشکلات کنسولی، مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر ضرورت پاسداشت زبان فارسی افزود: زبان فارسی زبان ملی ماست و باید از آن حراست و حفاظت شود و ارتقا یابد؛ در عین حال، باید زمینه‌های لازم برای تسهیل تحصیل دانشجویان خارجی در کشور فراهم شود.

ثریا؛ نماد دستیابی به دانش در دوردست‌ها

منادی با اشاره به مفهوم ثریا و جایگاه علم در فرهنگ اسلامی و ایرانی گفت: پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند اگر علم در ثریا باشد، گروهی از قوم پارس به آن دسترسی پیدا می‌کنند. ثریا در ادبیات ما نیز نماد جایگاهی بلند و دوردست است و این مفهوم می‌تواند بیانگر اهداف بلند در مسیر جذب دانشجویان بین‌المللی باشد.

وی با اشاره به پیشینه آموزش عالی در ایران اظهار کرد: ایران سابقه‌ای طولانی در حوزه آموزش و تولید علم دارد و مراکزی مانند ربع رشیدی تبریز، که به همت رشیدالدین فضل‌الله همدانی شکل گرفت، از نمونه‌های تاریخی این پیشینه علمی هستند.

منادی با اشاره به فعالیت‌های علمی و آموزشی در ربع رشیدی افزود: در آن مرکز، دانشجویان خارجی حضور داشتند و آموزش زبان‌های مختلف و فعالیت‌های علمی و داروسازی نیز مورد توجه بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی این پیشینه به دانشجویان خارجی تصریح کرد: دانشجویانی که از کشورهای دیگر برای تحصیل به ایران می‌آیند، باید بدانند که به کشوری با سابقه علمی و فرهنگی غنی وارد شده‌اند.

ایران در حوزه‌های مختلف علمی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور پس از انقلاب اسلامی گفت: ایران در حوزه تولید علم جایگاه قابل توجهی در جهان دارد و در زمینه‌هایی همچون فناوری هسته‌ای، لیزر، پزشکی و تولید واکسن نیز دستاوردهایی داشته است.

وی با اشاره به دانشمندان ایرانی از جمله ابن‌سینا و زکریای رازی افزود: آثار و دستاوردهای علمی دانشمندان ایرانی در تاریخ علم جهان تأثیرگذار بوده و کشور ما در حوزه‌های مختلف علمی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

منادی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های علمی کشور در حوزه نجوم اظهار کرد: ساخت رصدخانه و توسعه دانش مربوط به انتخاب محل مناسب برای استقرار تلسکوپ، از جمله ظرفیت‌های علمی ایران است که با مشارکت دانشگاه‌ها و پژوهشگران کشور توسعه یافته است.

وی با اشاره به تولید واکسن در دوران کرونا نیز گفت: ایران در این دوره اقدام به تولید چند نوع واکسن کرد و ظرفیت‌های علمی کشور در حوزه پزشکی و زیست‌فناوری قابل توجه است.

دیپلماسی علمی یکی از مهم‌ترین بسترهای تعامل ایران با جهان است

منادی با تأکید بر اهمیت دیپلماسی علمی در شرایط بین‌المللی کشور اظهار کرد: دیپلماسی علمی یکی از مهم‌ترین بسترهایی است که می‌تواند به ایران در شرایطی که با فشارهای خارجی مواجه است، کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت افزایش تاب‌آوری کشور در برابر فشارهای خارجی افزود: نتیجه تاب‌آوری مردم ایران را در تحولات آینده و انتخابات آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهیم دید.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به وضعیت کشور در شرایط جنگی گفت: اکنون نخست‌وزیر پاکستان می‌گوید که به ایران رفته‌اند و در آنجا اثری از جنگ ندیده‌اند. در چنین شرایطی، برگزاری این نشست‌ها نشان می‌دهد که فعالیت‌ها در کشور ادامه دارد.

منادی همچنین با اشاره به وضعیت تأمین سوخت کشور اظهار کرد: دیگر بنزین وارد نمی‌کنیم و این خبر خوشی است. رئیس‌جمهور نیز رسماً این موضوع را اعلام کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه دارو و واکسن افزود: ایران در زمینه تولید دارو و واکسن نیز توانمندی‌هایی دارد که می‌تواند در شرایط دشوار مورد استفاده قرار گیرد.

دانشجویان خارجی سفیران فرهنگی ایران هستند

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه با اشاره به حادثه میناب و جان‌باختن ۱۶۸ نفر در حمله به مدرسه این شهر گفت: در ماجرای میناب، ۱۶۸ انسان به شهادت رسیدند و بچه‌های ما را در مدرسه بمباران کردند؛ همه دنیا گفتند این جنایت جنگی است.

وی با اشاره به حضور دانشجویان عراقی و آفریقایی در پردیس بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: این دانشجویان از حادثه میناب بسیار متأثر شدند و واکنش عاطفی آنها حتی از ما بیشتر بود.

منادی با تأکید بر نقش دانشجویان خارجی در معرفی ایران به دیگر کشورها تصریح کرد: شما ۸۵ هزار سفیر در ایران پرورش می‌دهید. این دانشجویان پس از بازگشت به کشورهای خود درباره ایران، تمدن و فرهنگ مردم آن و روحیه مهربانی و همدلی ایرانیان صحبت می‌کنند.

وی با اشاره به روحیه کمک به دیگران در جامعه ایران گفت: مردم ایران بسیار مهربان هستند و عاطفه و انسانیت در کشور ما جایگاه بالایی دارد. با وجود نقاط ضعفی که گاهی داریم، مردم در زمینه‌های مختلف از خانواده، همسایگان و اطرافیان خود حمایت می‌کنند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تأکید کرد: این فرهنگ بزرگ و بزرگ‌منشانه ایرانی باید به دنیا معرفی شود و حضور دانشجویان بین‌المللی می‌تواند در انتقال این فرهنگ و تقویت دیپلماسی علمی و فرهنگی کشور نقش مهمی داشته باشد.

تسهیل ورود و خروج دانشجویان خارجی ضروری است

منادی با اشاره به موانع پیش روی دانشجویان بین‌المللی گفت: باید مشکلات این دانشجویان برطرف شود و روند ورود و خروج آنها به کشور تسهیل شود. مجلس نیز بر افزایش جذب دانشجویان خارجی تأکید دارد، زیرا این موضوع علاوه بر تقویت دیپلماسی علمی، می‌تواند به انتقال فرهنگ ایران و ایجاد دستاوردهای اقتصادی منجر شود.

وی با اشاره به برخی مسائل مربوط به معافیت تحصیلی دانشجویان ایرانی خارج از کشور افزود: در این زمینه اقداماتی قانونی انجام شده است تا دانشجویان بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ادامه تحصیل اقدام کنند. همچنین باید موانعی که امکان حضور برخی دانشجویان در دانشگاه‌های کشور را محدود می‌کند، بررسی و اصلاح شود.

منادی تصریح کرد: هر اندازه مسیر ورود و خروج دانشجویان خارجی تسهیل شود، زمینه بیشتری برای گسترش دیپلماسی علمی و معرفی فرهنگ ایران فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها برای جذب دانشجویان بین‌المللی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها باید برای رفع مشکلات دانشجویان تلاش کنند تا هزینه‌هایی که برای آموزش و تربیت آنها صرف می‌شود، به نتایج مطلوب برسد و امکان بهره‌مندی کشور از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی این دانشجویان فراهم شود.

تجربه کشورهای دیگر در جذب گردشگر و معرفی فرهنگ

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی ایران و نمونه‌هایی مانند مولانا گفت: کشورهای دیگر از ظرفیت شخصیت‌های فرهنگی و ادبی برای جذب گردشگر و معرفی فرهنگ خود استفاده می‌کنند و ایران نیز می‌تواند از این تجربه‌ها برای توسعه تعاملات بین‌المللی بهره ببرد.

وی با اشاره به تجربه ترکیه در جذب گردشگر اظهار کرد: توجه به میراث فرهنگی و ادبی می‌تواند زمینه‌ساز جذب مخاطبان خارجی و ایجاد درآمد باشد و جذب دانشجویان بین‌المللی نیز می‌تواند برای کشور دستاوردهای فرهنگی و اقتصادی به همراه داشته باشد.

منادی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجلس، دولت و دانشگاه‌ها، روند جذب دانشجویان خارجی توسعه یابد و دانشگاه‌های کشور بتوانند در این زمینه به اهداف پیش‌بینی‌شده دست پیدا کنند.