تصویب کلیات تشکیل شرکت مشترک «شاد» در هیئت دولت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی ظهر سه‌شنبه در حاشیه آیین افتتاح یک واحد آموزشی در اسدآباد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت مالکیت شبکه شاد اظهار کرد: همراه اول در دوره‌ای که نظام آموزشی کشور با بحران و ضرورت فراهم کردن بستر آموزش غیرحضوری مواجه بود با سرمایه‌گذاری قابل‌توجه، بدون چشم داشت و براساس احساس مسئولیت اجتماعی به کمک آموزش و پرورش آمد و پلتفرمی ملی و یکپارچه را راه‌اندازی کرد که در مقایسه با نمونه‌های جهانی تجربه‌ای قابل‌توجه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به رایگان بودن شبکه شاد براساس تفاهمنامه موجود افزود: با توجه به اینکه استمرار سرمایه‌گذاری و توسعه این شبکه در ساز و کار قبلی با محدودیت‌هایی مواجه بود و افزودن ۳۰۰ سرور جدیدحجم بالای هزینه‌های نگهداری و توسعه را نشان می‌دهد، موضوع تعیین سهم آموزش و پرورش و همراه اول در مالکیت و سرمایه‌گذاری مطرح شد. و به همین دلیل راهکار تشکیل شرکت مشترک میان دو ۲ طرف در هیئت دولت تصویب شده و جزئیات آن پس از بررسی نظرات دستگاه‌ها و رفع ایرادات جزئی نهایی می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه بیان کرد: امروز سه پروژه بزرگ آموزشی در شهرستان اسدآباد به بهره‌برداری رسید که هر سه از طرح‌های پرهزینه و برخوردار از استانداردهای بالای آموزشی هستند پروژه‌هایی که برخی از آن‌ها حدود ۱۸ تا ۲۰ سال به صورت نیمه‌تمام رها شده بودند.

وی تکمیل این پروژه‌ها را از دستاوردهای مهم دولت چهاردهم برشمرد و ادامه داد: امروز شاهد به ثمر نشستن تلاش‌های یک تا ۲ سال گذشته مجموعه مسئولان آموزش و پرورش برای به سرانجام رساندن پروژه‌های سنگین و نیمه‌تمام هستیم.

کاظمی همچنین به آغاز طرح‌های جدید آموزشی در استان همدان اشاره کرد و افزود: احداث یک پروژه آموزشی ۱۲ کلاسه و ساخت نمازخانه‌های مدارس از جمله طرح‌هایی است که در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه فضاهای آموزشی در شهر همدان تصریح کرد: پروژه‌های بزرگ آموزشی در مناطق مسکن مهر و کوی پرواز طراحی شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به ساخت یک مجتمع آموزشی بزرگ اشاره کرد و پروژه آموزشی دانشگاه فرهنگیان نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت انعکاس دستاوردهای حوزه آموزش و پرورش برای افکار عمومی خاطرنشان کرد: با وجود شرایط سخت کشور در سال‌های اخیر همکاری مردم، مشارکت ارزشمند خیرین و تلاش مسئولان زمینه اجرای پروژه‌های مهم آموزشی را فراهم کرده است.