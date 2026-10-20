برخی از مدارس همدان فرسوده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی عصر سه شنبه در آیین کلنگزنی مجموعه مدارس کوی پرواز همدان با حضور وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: از نزدیک شاهد هستیم که رفع مشکلات آموزش و پرورش در بخش‌های مختلف از دغدغه‌های وزیر است و از پیگیری‌هایشان قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت معیشتی فرهنگیان و بازنشستگان افزود: همه باید برای ارتقای رضایت این قشر تلاش کنیم و دریافت مجوز استخدام ۲۰ هزار نفر که وزیر آموزش و پرورش امروز از آن خبر داد، نشان‌دهنده پیگیری‌های انجام‌شده است و توجه به فرهنگیان که مسئولیت تربیت نیروی انسانی کشور را بر عهده دارند هرچه بیشتر باشد باز هم ضرورت دارد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس ادامه داد: انتظار می‌رود مجلس و دولت برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی فرهنگیان و بازنشستگان تلاش بیشتری کنند.

وی با قدردانی از آغاز ساخت مدارس همزمان با احداث واحدهای مسکونی در کوی پرواز اظهار کرد: امیدواریم مدارس همزمان با سکونت خانواده‌ها در این منطقه آماده و فعال شوند.

صوفی با بیان اینکه زیرساخت‌های آموزشی شهر همدان به توجه ویژه نیاز دارد، افزود: برخی مدارس فرسوده‌ هستند و تجهیزات آن‌ها متناسب با شان دانش‌آموزان نیست و هرچند استاندار همدان در شورای آموزش و پرورش برای بهبود شرایط دانش‌آموزان تلاش می‌کند رفع این مسائل نیازمند توجه ملی است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس در پایان از مسئولان سازمان نوسازی مدارس خواست در کنار ساخت مدارس، تجهیز آن‌ها را نیز در اولویت قرار دهند و افزود: امیدواریم با تلاش مسئولان استان و حمایت وزیر آموزش و پرورش زیرساخت‌ها و تجهیزات مدارس به استانداردهای مطلوب برسد.