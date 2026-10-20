۱۳۴ زمین چمن مصنوعی در مدارس همدان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ملانوری شمسی پیش از ظهر سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری از کانون فرهنگی تربیتی شهید «قاسم سلیمانی» اسدآباد که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد با اشاره به اهمیت نقش آموزش و پرورش در توسعه جامعه، اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی و سایر مجموعه‌ها باید در مسیر پیشرفت و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت مشارکت داشته باشند.

وی با قدردانی از تلاش مدیران آموزش و پرورش، مجموعه نوسازی مدارس و خیران مدرسه‌ساز افزود: توسعه فضاهای آموزشی و فراهم کردن امکانات مناسب برای دانش‌آموزان از الزامات تحقق عدالت آموزشی است و در این مسیر مشارکت مردم و خیران نقش موثری ایفا می‌کند.

استاندار همدان با اشاره به روند اجرای طرح‌های مدرسه سازی در استان همدان گفت: تاکنون ۷۳ مدرسه با ظرفیت‌های مختلف از مدارس یک کلاسه تا چند کلاسه تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده و عملیات اجرایی سایر طرح‌ها نیز با تلاش مجموعه‌های مسئول با قوت در حال پیگیری است.

ملانوری شمسی با بیان اینکه برخی شرایط کشور بر روند اجرای پروژه‌ها تاثیر گذاشته است، اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های ایجاد شده فعالیت‌ها متوقف نشده و تلاش می‌شود پروژه‌های باقی مانده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شده و در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرند.

وی توسعه امکانات ورزشی را از دیگر محورهای مهم برنامه‌های آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: احداث و تکمیل ۱۰ استخر دانش آموزی در دستور کار قرار گرفته و تعدادی از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده و هفت مجموعه نیز با درجات مختلف پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.

استاندار همدان با اشاره به افتتاح استخر دانش آموزی اسدآباد پس از سال‌ها انتظار و همچنین افتتاح نخستین پیست دو و میدانی دانش آموزی همدان این طرح‌ها را فرصتی مغتنم برای افزایش دسترسی دانش‌آموزان به امکانات ورزشی، تقویت سلامت جسمی و ارتقای نشاط آنان دانست و با تاکید بر اهمیت تربیت فرهنگی و معنوی دانش‌آموزان گفت: مدارس نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت، باورها و رفتارهای اجتماعی کودکان و نوجوانان دارند و نمی‌توان از دانش‌آموزان انتظار داشت در سال‌های بعد حضور فعالی در فعالیت‌های مذهبی داشته باشند، در حالی که در دوران تحصیل فضای مناسب و امکانات لازم برای این منظور در اختیارشان قرار نگرفته است.

وی از تشکیل ستادی برای ساخت و تجهیز نمازخانه‌های مدارس خبر داد و افزود: در این چارچوب وضعیت نمازخانه‌های مدارس از نظر نیاز به احداث، تعمیر و تجهیز بررسی شده و ۵۰ مورد برای پیگیری و اجرا در دستور کار قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تامین همزمان زیرساخت‌های آموزشی و خدماتی در طرح‌های مسکن اظهار کرد: اجرای پروژه‌های مسکونی باید همراه با پیش‌بینی نیازهای ساکنان از جمله مدرسه، مسجد و سایر خدمات عمومی باشد تا خانواده‌ها با مشکلاتی نظیر هزینه‌های گزاف رفت و آمد و دشواری دسترسی مواجه نشوند.

استاندار همدان با اشاره به برنامه‌ریزی برای احداث مدارس در پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط برای تامین متوازن فضاهای آموزشی متناسب با جمعیت‌پذیری این شهرک‌ها تاکید کرد.

وی در پایان با قدردانی از وزیر آموزش و پرورش، مدیران استانی، مجموعه نوسازی مدارس و خیران خواستار تداوم همکاری‌ها برای تسریع در بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام آموزشی، ورزشی و فرهنگی شد.