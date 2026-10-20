افشای رسوایی جدید ارتش رژیم صهیونیستی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «معاریو» از بازداشت ۲۱ مظنون، شامل ۵ درجه‌دار ارتش رژیم صهیونیستی و ۱۶ غیر نظامی مرتبط با شرکت‌های طرف قرارداد، در چارچوب تحقیق درباره فساد گسترده کلاهبرداری، رشوه و پول‌شویی به ارزش میلیون‌ها شِکِل در جریان اجرای پروژه‌هایی برای ارتش در نوار غزه خبر داد.

به نوشته این روزنامه، تیم‌های تحقیق اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی با همکاری پلیس نظامی و بازرسان مالیات بر ارزش افزوده در بئرالسبع، امروز صبح و پس از ماه‌ها تحقیق محرمانه، عملیات بازداشت را اجرا کردند.

تحقیقات حاکی از آن است که پیمانکاران غیرنظامی که برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و به‌کارگیری تجهیزات سنگین مهندسی برای ارتش در غزه برنده مناقصه شده بودند، از فعالیت خود برای کسب سودهای غیرقانونی به ارزش میلیون‌ها شِکِل سوءاستفاده کرده‌اند.

معاریو به نقل از منابع آگاه از روند تحقیقات نوشت که موارد مشکوک شامل سرقت سوخت به ارزش میلیون‌ها شِکِل و استفاده از فاکتورهای صوری شرکت‌های مختلف است که مصداق پول‌شویی به شمار می رود.

این منبع افزود پروژه‌های مورد بررسی شامل طرح‌های زیربنایی، حفاری، آسفالت جاده‌ها و به‌کارگیری تجهیزات سنگین مهندسی بوده و طی دو سال گذشته، از جمله در منطقه «خط زرد» در نوار غزه، اجرا شده‌اند.

پرداخت رشوه به افسران ارتش برای نادیده گرفتن تخلفات

یکی از محورهای اصلی تحقیقات، دست داشتن ۵ درجه‌دار ارتش رژیم صهیونیستی است که به‌عنوان نمایندگان ارتش و ناظران عملکرد پیمانکاران در محل فعالیت می‌کردند.

بر اساس اتهام‌های مطرح‌شده، پیمانکاران در ازای نادیده گرفتن تخلفات یا فراهم کردن امکان کسب سودهای غیرقانونی از قراردادها، به این درجه‌داران پول پرداخت کرده‌اند.

این منبع آگاه از تحقیقات گفت که تحقیقات، علاوه بر سرقت سوخت، شیوه اجرای پروژه‌ها و نظارت بر آن‌ها را نیز دربرمی‌گیرد.

هنوز مشخص نیست که اتهامات شامل تخلف در روند برگزاری مناقصه‌ها نیز می‌شود یا تمرکز تحقیقات بر رفتار پیمانکاران پس از واگذاری قراردادهاست.

با آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و گسترش عملیات زمینی در نوار غزه، ارتش اسرائیل برای تأمین نیازهای عملیات نظامی از شرکت‌های غیرنظامیِ به‌کارگیرنده تجهیزات سنگین مهندسی کمک گرفت.

بازداشت‌شدگان در این پرونده به مراکز تحقیق منتقل شدند و احتمالا برخی از آنان به دادگاه بئرالسبع و برخی دیگر به دادگاه نظامی در پایگاه بیت‌لید معرفی شوند.